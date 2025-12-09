Novac će padati s neba direktno u ruke ova dva znaka horoskopa

Izvor:
Telegraf
09.12.2025
Zvijezde ponekad umiju da se našale, ali ovaj put ne štede nikoga, dva znaka horoskopa ulaze u period finansijskog ludila. Ne pričamo o sitnim prilivima, već o ozbiljnom novcu, onom koji mijenja planove, život i navike.
Ako ste među srećnicima, narednih 30 dana biće period kada se sve okreće u vašu korist.
Lav
Lavovi ulaze u fazu gdje njihova prirodna magnetičnost postaje pravo sredstvo za privlačenje novca. Kao da svaka njihova odluka naglo postaje ispravna, svaki rizik donosi neki plus, a prilike se pojavljuju tamo gdje ih do juče nije bilo. Može biti nasledstva, uspješne investicije, velikog poslovnog iskoraka, šta god da je, Lavovi će se naći u epicentru finansijskog buma.
Najvažniji savjet u ovom periodu: spustite euforiju i ne trošite sve u naletu adrenalina. Ovo je vrijeme da se dio novca usmjeri u dugoročne, pametne projekte, jer upravo tu leži stabilnost koju Lavovi potajno žele.
Strijelac
Strijelčevi su poznati kao najveći optimisti Zodijaka, a sada im se konačno vraća sve ono što su hrabro rizikovali. Novac može stizati sa više strana: putovanja, projekti koji su dugo spavali, saradnje, čak i iznenadne dobitke. Sve ono što su nazivali "intuicijom" ispostaviće se kao pun pogodak.
Zdravlje
Ovo je idealna večera za mršavljenje, zbog nje crijeva rade kao sat
Mali savjet Strijelčevima: dio obavezno stavite na sigurno. Vaša strast prema riziku umije da bude čarobna, ali i opasna. Ovo je trenutak kada se sreća drži za vas, ali ne zauvijek. Pametna odluka sada vas štiti kasnije.
Lavovima i Strijelčevima stiže finansijska euforija. Ovo je rijedak period kada se sve kockice slože, a jedini realan izazov biće - kako sve to mudro iskoristiti. Novac je prilika, ne samo luksuz. Iskoristite ga za rast, iskustva i ostvarenje onih planova koje ste gurali po fiokama.
(telegraf)
