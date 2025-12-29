Logo
Ovo je 10 najboljih navijačkih grupa u 2025. godini: Delije visoko rangirane, Grobari nisu na listi

Telegraf

29.12.2025

Ово је 10 најбољих навијачких група у 2025. години: Делије високо рангиране, Гробари нису на листи

Još jedna zanimljiva sportska godina je završena, a pored na terenima širom svijeta, zanimljivo je bilo i na tribinama.

Tako je poznati navijački sajt ''UltrasWorldTV“, sada već tradicionalno, izabrao deset najboljih navijačkih grupa na svijetu ove godine, a lista je prilično zanimljiva.

Ono što posebno privlači pažnju domaće javnosti jeste da su navijači Crvene zvezde, Delije, na petom mjestu ove top liste, dok navijači Partizana nisu na listi, barem ne među prvih deset.

Prvo mjesto ove godine pripalo je navijačima Slavije Prag, koji su ove godine zaista pomjerali granice svojom koreografijom, drugo mjesto su osvojili navijači Radže Kazablanke iz Maroka, dok je, zanimljivo, Delije takođe ispred navijača Hajduka, grupe Torcida Split, kao i navijača marokanskog Vidad Kazablanke.

Kompletna lista najboljih navijačkih grupa ove godine, prema pomenutom sajtu, izgleda ovako:

1. Slavija Prag (Sjeverna Tribuna)

2. Radža Kazablanka (Grin Bojs 05)

3. Hajduk Split (Torcida Split)

4. Vidad Kazablanka (Pobjednici 2005.)

5. Crvena zvezda (Delije)

6. Viecev Łodz (Ultras Vidzev)

7. Legija Varšava (Zileta)

8. Olimpik Marsej (Komando Ultra 84)

9. Sparta Prag (Ultras Sparta)

10. Leh Poznanj (Kolejorz)

Navijači

FK Crvena zvezda

Delije

