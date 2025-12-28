Logo
Demantovane važne vijesti o Mitroviću

Izvor:

B92

28.12.2025

16:09

Komentari:

0
Демантоване важне вијести о Митровићу

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović ove zime neće mijenjati sredinu.

Iako je iz Al Hilala prešao u Al Rajan ljetos, već su se pojavile spekulacije da bi Mitrović mogao da napusti ovaj klub.

To se, međutim, neće desiti, potvrdila je agencija koja zastupa srpskog napadača.

"Od dolaska u Al Rajan Mitrović je odigrao četiri utakmice i na njima zabilježio učinak od tri gola i dvije asistencije. To pokazuje njegovu spremnost i visoki nivo spremnosti, jasno ističe koliko igra važnu ulogu u napadu kluba i čist je dokaz potpunog profesionalizma. Mitrović nema namjeru da napušta klub u bližoj budućnosti. On je važan fudbaler u Al Rajanovom sistemu", navodi se u saopštenju koje su prenijeli katarski mediji.

Al Rajan se trenutno nalazi na trećoj poziciji u prvenstvu sa 19 bodova, dva manje od Šamala, a šest od prvoplasirane Al Garafe koja ima i utakmicu više.

Mitrović je posljednju utakmicu odigrao krajem oktobra ove godine i svi željno iščekuju njegov povratak na teren.

Aleksandar Mitrović

