Tragedija! Poginuo trener Valensije sa suprugom i troje djece

Trener ženskog B tima Valensije, 44-godišnji Fernando Martin, putovao je sa svojom porodicom turističkim brodom koji je potonuo u blizini ostrva Padar, istočno od Balija.

Vijest je potresla klub iz Valensije, koji je na društvenim mrežama izrazio žaljenje zbog njegove smrti. Martin je bio na brodu zajedno sa suprugom i djecom.

Do nesreće je došlo kada je plovilo potonulo u vodama Nacionalnog parka Komodo, u blizini ostrva Padar na istoku zemlje.

Potraga u Indoneziji se nastavlja

Kako prenosi lokalni medij „Jakarta Globe“, indonežanske vlasti i dalje tragaju za četvoro nestalih španskih turista nakon što je turistički brod potonuo u blizini ostrva Padar, u području Nacionalnog parka Komodo, naspram Labuan Baja.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM — Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025

Žrtve, svi članovi iste porodice, nalazili su se na brodu KM Putri Sakinah, na kojem je bilo ukupno jedanaest osoba, prema informacijama lokalnih medija. Brod je doživio kvar i prevrnuo se u petak uveče, navodno zbog jakih talasa. Sedam putnika je spaseno živo

- Četvoro nestalih su španski državljani koji su putovali kao porodica - izjavio je Stefanus Risdijanto, šef Lučke uprave Labuan Bajo. Iz Ministarstva saobraćaja potvrđeno je da se potraga nastavlja uz pomoć plovila i ronilačkih timova.

Potraga, koju koordinira služba Basarnas, a podržava mornarica i pomorska policija, ulazi u svoj drugi dan.

- Prioritet su bezbjednost osoblja i uslovi na moru - saopštile su vlasti.

(telegraf)