Logo
Large banner

Tragedija! Poginuo trener Valensije sa suprugom i troje djece

Izvor:

Telegraf

27.12.2025

15:40

Komentari:

0
Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Trener ženskog B tima Valensije, 44-godišnji Fernando Martin, putovao je sa svojom porodicom turističkim brodom koji je potonuo u blizini ostrva Padar, istočno od Balija.

Vijest je potresla klub iz Valensije, koji je na društvenim mrežama izrazio žaljenje zbog njegove smrti. Martin je bio na brodu zajedno sa suprugom i djecom.

Do nesreće je došlo kada je plovilo potonulo u vodama Nacionalnog parka Komodo, u blizini ostrva Padar na istoku zemlje.

Potraga u Indoneziji se nastavlja

Kako prenosi lokalni medij „Jakarta Globe“, indonežanske vlasti i dalje tragaju za četvoro nestalih španskih turista nakon što je turistički brod potonuo u blizini ostrva Padar, u području Nacionalnog parka Komodo, naspram Labuan Baja.

Žrtve, svi članovi iste porodice, nalazili su se na brodu KM Putri Sakinah, na kojem je bilo ukupno jedanaest osoba, prema informacijama lokalnih medija. Brod je doživio kvar i prevrnuo se u petak uveče, navodno zbog jakih talasa. Sedam putnika je spaseno živo

- Četvoro nestalih su španski državljani koji su putovali kao porodica - izjavio je Stefanus Risdijanto, šef Lučke uprave Labuan Bajo. Iz Ministarstva saobraćaja potvrđeno je da se potraga nastavlja uz pomoć plovila i ronilačkih timova.

Potraga, koju koordinira služba Basarnas, a podržava mornarica i pomorska policija, ulazi u svoj drugi dan.

- Prioritet su bezbjednost osoblja i uslovi na moru - saopštile su vlasti.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

trener

Valensija

poginuo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тајрик Џонс напушта Партизан?

Košarka

Tajrik Džons napušta Partizan?

1 h

0
Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске

Društvo

Priznanje "Milunka Savić" za Milju Zečević iz Republike Srpske

1 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Na snazi je akcija "Vihor": Baka bila sa unukom kad ju je napadač izbo nožem!

1 h

1
Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

Region

Upucao u vepra i pogodio drugog lovca u glavu

1 h

0

Više iz rubrike

Благојевић потврдио да тужи Партизан

Fudbal

Blagojević potvrdio da tuži Partizan

5 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Umrla legenda francuskog fudbala, godinama je bio u reprezentaciji

1 d

0
Монтинг Теслић

Fudbal

Monting Teslić odbranio tron na borikovom turniru u malom fudbalu

1 d

0
Лука Јуричић кратком поруком ставио тачку на трансфер спекулације

Fudbal

Luka Juričić kratkom porukom stavio tačku na transfer spekulacije

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

16

13

Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

16

06

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

16

03

Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

16

02

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner