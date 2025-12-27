Tragedija! Poginuo trener Valensije sa suprugom i troje djece

Izvor:
Trener ženskog B tima Valensije, 44-godišnji Fernando Martin, putovao je sa svojom porodicom turističkim brodom koji je potonuo u blizini ostrva Padar, istočno od Balija.
Vijest je potresla klub iz Valensije, koji je na društvenim mrežama izrazio žaljenje zbog njegove smrti. Martin je bio na brodu zajedno sa suprugom i djecom.
Do nesreće je došlo kada je plovilo potonulo u vodama Nacionalnog parka Komodo, u blizini ostrva Padar na istoku zemlje.
Potraga u Indoneziji se nastavlja
Kako prenosi lokalni medij „Jakarta Globe“, indonežanske vlasti i dalje tragaju za četvoro nestalih španskih turista nakon što je turistički brod potonuo u blizini ostrva Padar, u području Nacionalnog parka Komodo, naspram Labuan Baja.
El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.— Valencia CF (@valenciacf) December 27, 2025
Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM
Žrtve, svi članovi iste porodice, nalazili su se na brodu KM Putri Sakinah, na kojem je bilo ukupno jedanaest osoba, prema informacijama lokalnih medija. Brod je doživio kvar i prevrnuo se u petak uveče, navodno zbog jakih talasa. Sedam putnika je spaseno živo
- Četvoro nestalih su španski državljani koji su putovali kao porodica - izjavio je Stefanus Risdijanto, šef Lučke uprave Labuan Bajo. Iz Ministarstva saobraćaja potvrđeno je da se potraga nastavlja uz pomoć plovila i ronilačkih timova.
Potraga, koju koordinira služba Basarnas, a podržava mornarica i pomorska policija, ulazi u svoj drugi dan.
- Prioritet su bezbjednost osoblja i uslovi na moru - saopštile su vlasti.
