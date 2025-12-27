Priznanje "Milunka Savić" za Milju Zečević iz Republike Srpske

Milja Zečević iz Republike Srpske, kojoj su tokom rata u BiH pred očima ubili supruga i trojicu sinova, jedna je od sedam dobitnica priznanja "Milunka Savić", danas uručenih u Beogradu.

Milja Zečević /94/ iz Sijekovca kod Broda preživjela je masakr u Sijekovcu od paravojnih hrvatskih i muslimanskih snaga kada je, kako je svojevremeno ispričala, grupa ljudi sa čarapama preko lica ušla u njeno dvorište 26. marta 1992. godine, gdje su joj muža i trojicu sinova redom tukli i na kraju pogubili pred njenim očima.

Priznanja "Milunka Savić" za sedam žena koje su na različite načine pokazale humanost, solidarnost, hrabrost, pružile podršku osobama sa invaliditetom i doprinijele očuvanju porodičnog preduzetništva uručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je Milja Zečević svjedok najtežih zločina, žena koja je preživjela ono što je za mnoge nezamislivo, a ostala da živi, svjedoči i pamti.

Stamenkovski je u obraćanju istakla da su svih sedam dobitnica ovog prizanja srpske heroine, povezane sposobnošću da se ostane čovjek i u najtežim trenucima.

- Ovih sedam života, sedam sudbina, sedam veličanstvenih dama, različite su po godinama, po mestu odakle dolaze, po poreklu, po okolnostima sa kojima su se kroz život susretale, ali sve njih spaja jedna nit - sposobnost da se ostane čovek i onda kada je najteže, da se uspravi glava i da se donese neka nova vrednost - rekla je Stamenkovski.

Ona je dodala da dodjela ovog priznanja predstavlja dokaz da još postoje vrijednosti na kojima je počivalo srpsko društvo, te da one i danas žive, dišu i koračaju među nama i sa nama.

- Upravo danas pokazujemo da naše heroine ne ostaju samo u dalekoj prošlosti, one su danas prisutne kao vrednosti kontinuiteta - rekla je Stamenkovski.

Priznanje su dobile i djevojčica Irina Trojanovski iz Bora koja je rođena bez ruku, ali svojom upornošću i karakterom pokazuje da prepreke nisu kraj, već početak borbe.

Nagrađena je i najstariji volonter Crvenog krsta Danica Šmic koja i danas sa 88 godina, kao i decenijama ranije, nosi lijekove i hranu onima kojima je to najpotrebnije.

Posthumno je odlikovana i Vesna Stojković koja je tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju svojim tijelom zaštitila malu kćerku i zbog toga ostala bez obje noge. Nagradu je primila njena kćerka Marija Aleksić.

Odlikovane su i Milena Todorović, koja u svoj dom uvijek prima djecu bez svoje kuće i porodice bez obzira na njihovo porijeklo ili vjeroispovijest.

Među nagrađenima je i najmlađi pekar u Srbiji, desetogodišnja Lena Kljajić, koja je pokazala da čovjek ne mora da se odrekne korijena da bi išao naprijed.

Odlikovanje je dobila i Silvana Veselinović koja je prije devet godina usvojila Unu, devojčicu sa Daunovim sindromom i time, bez obzira na nerazumijevanje okoline, pokazala hrabrost.

Veselinovićeva je zahvalila za priznanje i istakla da je to za nju velika čast jer nosi ime po heroini Prvog svjetskog rata i borcu za slobodu Srbije koja je tokom svog života pokazala šta znači hrabrost, požrtvovanost i bezuslovna ljubav.

- Milunka Savić je žena velikog srca, majka koja je pored svoje biološke kćerke usvojila još troje dece - napomenula je Veselinovićeva.