Logo
Large banner

Priznanje "Milunka Savić" za Milju Zečević iz Republike Srpske

Izvor:

SRNA

27.12.2025

15:31

Komentari:

0
Признање "Милунка Савић" за Миљу Зечевић из Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Milja Zečević iz Republike Srpske, kojoj su tokom rata u BiH pred očima ubili supruga i trojicu sinova, jedna je od sedam dobitnica priznanja "Milunka Savić", danas uručenih u Beogradu.

Milja Zečević /94/ iz Sijekovca kod Broda preživjela je masakr u Sijekovcu od paravojnih hrvatskih i muslimanskih snaga kada je, kako je svojevremeno ispričala, grupa ljudi sa čarapama preko lica ušla u njeno dvorište 26. marta 1992. godine, gdje su joj muža i trojicu sinova redom tukli i na kraju pogubili pred njenim očima.

Priznanja "Milunka Savić" za sedam žena koje su na različite načine pokazale humanost, solidarnost, hrabrost, pružile podršku osobama sa invaliditetom i doprinijele očuvanju porodičnog preduzetništva uručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je Milja Zečević svjedok najtežih zločina, žena koja je preživjela ono što je za mnoge nezamislivo, a ostala da živi, svjedoči i pamti.

Stamenkovski je u obraćanju istakla da su svih sedam dobitnica ovog prizanja srpske heroine, povezane sposobnošću da se ostane čovjek i u najtežim trenucima.

- Ovih sedam života, sedam sudbina, sedam veličanstvenih dama, različite su po godinama, po mestu odakle dolaze, po poreklu, po okolnostima sa kojima su se kroz život susretale, ali sve njih spaja jedna nit - sposobnost da se ostane čovek i onda kada je najteže, da se uspravi glava i da se donese neka nova vrednost - rekla je Stamenkovski.

Ona je dodala da dodjela ovog priznanja predstavlja dokaz da još postoje vrijednosti na kojima je počivalo srpsko društvo, te da one i danas žive, dišu i koračaju među nama i sa nama.

- Upravo danas pokazujemo da naše heroine ne ostaju samo u dalekoj prošlosti, one su danas prisutne kao vrednosti kontinuiteta - rekla je Stamenkovski.

Priznanje su dobile i djevojčica Irina Trojanovski iz Bora koja je rođena bez ruku, ali svojom upornošću i karakterom pokazuje da prepreke nisu kraj, već početak borbe.

Nagrađena je i najstariji volonter Crvenog krsta Danica Šmic koja i danas sa 88 godina, kao i decenijama ranije, nosi lijekove i hranu onima kojima je to najpotrebnije.

Posthumno je odlikovana i Vesna Stojković koja je tokom NATO agresije na SR Jugoslaviju svojim tijelom zaštitila malu kćerku i zbog toga ostala bez obje noge. Nagradu je primila njena kćerka Marija Aleksić.

Odlikovane su i Milena Todorović, koja u svoj dom uvijek prima djecu bez svoje kuće i porodice bez obzira na njihovo porijeklo ili vjeroispovijest.

Među nagrađenima je i najmlađi pekar u Srbiji, desetogodišnja Lena Kljajić, koja je pokazala da čovjek ne mora da se odrekne korijena da bi išao naprijed.

Odlikovanje je dobila i Silvana Veselinović koja je prije devet godina usvojila Unu, devojčicu sa Daunovim sindromom i time, bez obzira na nerazumijevanje okoline, pokazala hrabrost.

Veselinovićeva je zahvalila za priznanje i istakla da je to za nju velika čast jer nosi ime po heroini Prvog svjetskog rata i borcu za slobodu Srbije koja je tokom svog života pokazala šta znači hrabrost, požrtvovanost i bezuslovna ljubav.

- Milunka Savić je žena velikog srca, majka koja je pored svoje biološke kćerke usvojila još troje dece - napomenula je Veselinovićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Milja Zečević

Milunka Savić

priznanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Srbija

Na snazi je akcija "Vihor": Baka bila sa unukom kad ju je napadač izbo nožem!

1 h

1
Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

Region

Upucao u vepra i pogodio drugog lovca u glavu

1 h

0
Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

Srbija

Krvavi pir u Kruševcu: Iskasapio roditelje nožem, pa skočio u smrt, stan natopljen krvlju!

1 h

0
Застава Црна Гора

Region

U Crnoj Gori za sedam dana protjerano 14 stranaca

1 h

0

Više iz rubrike

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0
Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

Društvo

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

3 h

0
Додик: Добој први концентрациони логор у Европи, 110 година истине коју су покушавали да избришу

Društvo

Dodik: Doboj prvi koncentracioni logor u Evropi, 110 godina istine koju su pokušavali da izbrišu

4 h

0
У Српској попуњени туристички капацитети: Очекује се богат програм за све генерације

Društvo

U Srpskoj popunjeni turistički kapaciteti: Očekuje se bogat program za sve generacije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

16

13

Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

16

06

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

16

03

Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

16

02

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner