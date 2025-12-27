U Srpskoj popunjeni turistički kapaciteti: Očekuje se bogat program za sve generacije

Širom Republike Srpske očekuje se mnogo novogodišnjih sadržaja uz bogat program za sve generacije, a smještajni kapaciteti već su u značajnoj mjeri popunjeni, rečeno je Srni u Turističkoj organizaciji Srpske.

"Riječ je o manifestacijama zabavno-turističkog karaktera čiji je cilj promocija turističkih, gastro i kulturnih sadržaja Republike Srpske. Prema informacijama koje imamo, privlače pažnju i domaćih i stranih gostiju", rekla je saradnik za odnose s javnošću u ovoj organizaciji Sanela Šimun.

Ona je istakla da su smještajni kapaciteti u Banjaluci, Jahorini i Trebinju već 90 odsto popunjeni i uglavnom je riječ o domaćim, te gostima iz regiona.

"Osim ove tri destinacije i u ostalim krajevima Srpske očekujemo interesovanje za predložene programe, te popunjenost. Sve one koji dođu očekuje dobar provod i ulazak u novu godinu sa pozitivnom energijom i dobrim provodom", istakla je Šimunova.

Šimunova je navela da će u novogodišnjoj noći Banjalučane i mnogobrojne turiste zabavljati dvije regionalne muzičke zvijezde, Nataša Bekvalac 31. decembra na platou ispred nove sportske arene pored Parka "Mladen Stojanović", a 1. januara nastupaće Aco Pejović.

"Na jugu Srpske u novogodišnjoj noći Trebinjce i goste zabavljaće Rada Manojlović. Za reprizu nastupiće Hara Mata Hari, a na šetalištu od Spomenika Dučiću do Kulturnog centra, biće organizovani različiti sadržaji za mališane", najavila je Šimunova.

Kada je riječ o proslavi Nove godine u Bijeljini, Šimunova je rekla da će na gradskom trgu nastupiti "Ju grupa".

Ona je navela da i ovogodišnja "Prijedorska zima" nudi zanimljiv program na Trgu majora Zorana Karlice, a za doček 2026. godine nastupaće domaći lokalni izvođači Aleksandar Dulić i Sara Bibić.

"Nova godina na Jahorini biće proslavljena u brojnim ugostiteljskim objektima, koji su mahom već popunjeni", rekla je Šimunova.

Šimunova je napomenula da je i vodeći velnes i spa centar u Republici Srpskoj - Banja Vrućica pripremio dvodnevne i trodnevne aranžmane u hotelu "Kardijal", a u ponude su pripremili i "Terme Ozren", "Etno-selo Stanišići", gdje goste očekuju gastronomski specijaliteti, uživanje u velnesu, luksuznom smještaju i dobroj zabavi.

"Tu su i bogati novogodišnji paketi u `Gradu Sunca` u Trebinju", dodala je Šimunova.

Ona je rekla da opština Foča ove godine organizuje manifestaciju "Zima u Foči", u okviru koje će biti priređeni brojni sadržaji zabavnog, kulturnog, sportskog i edukativnog karaktera namijenjeni djeci i odraslima, kao što su klizalište, kućice sa prigodnim proizvodima i uslugama, te novogodišnji program.

U Doboju se održava četvrta "Zimska čarolija" sa bogatim sadržajem - klizalištem na otvorenom, zimske kućice sa raznovrsnom ponudom.

"U okviru ove zimske manifestacije na otvorenom će biti organizovane proslave dječije i međunarodne Nove godine, a u novogodišnjoj noći nastupiće Dragan Kojić Keba i Nataša Kojić", najavila je Šimunova.

Praznični program nudi i Gradiška, gdje je na platou Kulturnog centra otvoren "Zimski grad", u kojem će do polovine januara posjetioci moći da uživaju u predstavama za djecu, književnim večerima, podjeli paketića, proslavi dječije Nove godine.

Prnjavor je ove zime prvi put domaćin manifestacije "Zimofest", koja će trajati do 31. decembra, a posjetioce očekuju tematske muzičke večeri, brojni zabavni i edukativni sadržaji za djecu, old tajmer šou, kao i posebno osmišljeno prednovogodišnje zagrijavanje koje će Prnjavorčane uvesti u prazničnu atmosferu.

Šimunova je navela da stanovnici Modriće već imaju priliku da uživaju u "Zimskom gradu", gdje se nalaze kućice prodajnog karaktera u kojima su dostupni razni proizvodi ručne radinosti - od novogodišnjih ukrasa do proizvoda od meda i drugih poslastica.

Šimunova je najavila da će tradicionalna manifestacija "Zimski dani Višegrada" biti održana od 1. do 7. januara, gdje se očekuje pregršt zanimljivih sadržaja.

"U laktaškom naselju Trn, pored jezera, 4. decembra počela je `Zimska priča`, koja svim posjetiocima nudi bogat program povodom praznika", rekla je Šimunova.

Ona je istakla da Dervenćane i posjetioce očekuju "Derventske zimske večeri" uz prigodan muzički program i praznični sadržaj, a za doček pravoslavne Nove godine sve goste i građane Dervente zabavljaće Slađa Alegro.

"Prema informacijama koje imamo od lokalnih turističkih organizacija postoji veliko interesovanje domaćih, turista iz regiona, ali i inostranstva", zaključila je Šimunova.