Turistički vaučeri od 100 KM ponovo dostupni u Republici Srpskoj

Od početka juna do 1. novembra ove godine iskorišteno je 7.696 turističkih vaučera, koji su trenutno dostupni samo domaćim turistima. Ipak, uskoro bi i strani mogli ostvariti ove pogodnosti, nakon što je Vlada Republike Srpske utvrdila Nacrt zakona o turizmu.

"Imamo i nastavak turističkih vaučera od septembra mjeseca koji su se pokazali kao jak dobar primjer kako možemo subvencionisati našu turističku privredu", rekao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić i dodao:

"Ovim zakonom proširujemo obuhvat samih vaučera i dajemo mogućnost da se vaučeri koriste i za strane državljane, ali smo tu mogućnost ima u slučaju reciprociteta i to je jedan od zaključaka Svesrpskog sabora koji smo imali prošle godine, da građani Srbije mogu koristiti vaučere u Republici Srpskoj."

Građani Banjaluke kažu da su vaučeri dobra ideja, a neki su ih već koristili ranije.

"Pozitivno je to, fino, ko može nek koristi, dobro i za društvo i za privredu i za turizam i za upoznavanje ljudi", "Banja Teslić" ,"Pa kako da ne, sve što se podari, dobro je", neka su od mišljenja građana Banjaluke.

Građani Srpske se najviše odlučuju na korištenje vaučera za odlazak na banjske tretmane, kažu u turističkoj organizaciji Republike Srpske.

"Kroz cijelu Republiku Srpsku veliki broj objekata podržava korištenje vaučera, tako da evo pozvao bih građane RS da u ovih 15-ak dana koje je ostalo još do završetka projekta, oni koji nisu iskoriste mogućnost da otputuju u neki dio Republike Srpske, obiđu, a uz to dobiju i povoljniju cijenu smještaja", istakao je rukovodilac sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Marko Radić.

Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100 KM i može se koristiti jednom u periodu od 1. juna do 30. juna i od 1. septembra do 30. novembra.

U cilju pribavljanja vaučera, građani se obraćaju direktno ugostitelju ili turističkoj agenciji koji učestvuju u projektu, a koji dalje putem jedinstvene elektronske aplikacije Ministarstvu trgovine i turizma podnose prijavu za vaučer.

Od seoskih gazdinstava do uživanja na planini i odmora u banji, sve to možemo pronaći na domaćem tržištu. Prošla godina upisana je kao rekordna po broju noćenja, a ova godina bi mogla i da je nadmaši.