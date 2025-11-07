Logo

Kovačević: Iz dnevnog boravka u Albaniji i Njemačkoj poništavaju izbornu volju Srba

Izvor:

SRNA

07.11.2025

19:42

Komentari:

0
Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da ne zna zašto sjednica Doma naroda nije održana, dodavši da je cijeli dan bio uz telefon.

"Ako Ustavni sud BiH može o najznačajnijim pitanjima, poput poništavanja izborne volje cijelog srpskog naroda, odlučivati na nekim telefonskim, onlajn ili 'Zum' sjednicama, ne znam zašto i mi iz Doma naroda ne bi mogli.

Ako se može poništavati demokratska volja srpskog naroda i Republike Srpske iz dnevnog boravka u Albaniji, Njemačkoj, Tuzli ili Bužimu, ne vidim razlog što se pravi toliki problem što neko iz Doma naroda nije došao u Sarajevo", napisao je Kovačević na "Iksu".

Podijeli:

Tag:

Radovan Kovačević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Ekonomija

Novi pogon „Perutnine ptuj“ vrijedan 15 miliona km

2 h

0
50 година рада Универзитета у Бањалуци

Republika Srpska

50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

2 h

0
Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Republika Srpska

Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta?

2 h

0
Хоће ли бити пријевремених избора?

Republika Srpska

Hoće li biti prijevremenih izbora?

2 h

0

Više iz rubrike

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

BiH

Šta su glavni krivci za nezdrav vazduh u BiH?

3 h

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK: Nemamo obavezu za pokretanje postupka u vezi sa SNSD-om

6 h

0
Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка

BiH

Sakić: Visokog predstavnika imenuje Savjet bezbjednosti, a ne Njemačka

7 h

0
Из Суда БиХ поново траже уклањање Додика с мјеста предсједника странке

BiH

Iz Suda BiH ponovo traže uklanjanje Dodika s mjesta predsjednika stranke

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

51

Ko je Darko Dulović - uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

47

Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući

21

42

UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

21

41

ATV otkriva: Evo ko je uhapšen u Srpskoj zbog slučaja ''snajperisti u Srbiji''

21

38

Sveti Dimitrije ne napušta one koji mu se mole: Sutra izgovorite ove riječi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner