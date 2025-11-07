Kovačević: Iz dnevnog boravka u Albaniji i Njemačkoj poništavaju izbornu volju Srba

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da ne zna zašto sjednica Doma naroda nije održana, dodavši da je cijeli dan bio uz telefon.

"Ako Ustavni sud BiH može o najznačajnijim pitanjima, poput poništavanja izborne volje cijelog srpskog naroda, odlučivati na nekim telefonskim, onlajn ili 'Zum' sjednicama, ne znam zašto i mi iz Doma naroda ne bi mogli.

Ako se može poništavati demokratska volja srpskog naroda i Republike Srpske iz dnevnog boravka u Albaniji, Njemačkoj, Tuzli ili Bužimu, ne vidim razlog što se pravi toliki problem što neko iz Doma naroda nije došao u Sarajevo", napisao je Kovačević na "Iksu".