Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta, kojim putem se kreće njeno međunarodno pozicioniranje i kako izgraditi sliku stabilnog i prepoznatljivog društva pitanja su o kojima se govorilo na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci. Okrugli sto „Međunarodno pozicioniranje Republike Srpske politički, pravni i kulturološki aspekti“ okupio je profesore i analitičare koji su ponudili različite poglede na položaj Srpske u savremenim globalnim okolnostima.

„To repozicioniranje je težak proces, ali mislim da je predsjednik Dodik učinio značajnu stvar što je internacionalizovao problem srpske slike u svijetu. I to na relaciji najvišeg nivoa – Moskva, Vašington… Evropa, koja je htjela da učini ono najgore preko Šmita, sada je potisnuta“, rekao je profesor emeritus Nenad Kecmanović.

„Na okruglom stolu govorili smo o svim preprekama koje stoje na putu internacionalizacije Srpske, uključujući i one pravne koje pokušavaju da se nametnu od strane bošnjačke političke elite, ali i pojedinih predstavnika međunarodnih institucija“ ističe profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Nina Sajić.

U raspravi je posebno istaknuto da se savremena slika o državama i narodima sve više oblikuje u digitalnom prostoru. Poručeno je da društvene mreže danas kreiraju paralelnu javnost u kojoj su istina i stručnost često potisnute.

„Tokom pandemije Kovid-19 imali smo ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi, ali od silne buke na društvenim mrežama nismo mogli da čujemo glas stručnjaka. Umrežena gomila simulirala je javnost, ali to nije bila ona javnost o kojoj su govorili teoretičari“, istakao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Zaključeno je da Srpska treba nastaviti putem konstruktivnog dijaloga i saradnje, uz otvorenost prema svjetskim silama, ali i prema onim državama koje imaju rezervisan stav.

„Republika Srpska treba da nastavi putem dobrog pozicioniranja, da gradi odnose sa velikim svjetskim silama, ali i sa onim državama koje imaju neki otklon prema nama da pokažemo da Srpska nije remetilački faktor, već ozbiljan i odgovoran partner“, izjavio je profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Boško Branković.

Poruka sa Fakulteta političkih nauka u Banjaluci je jasna - vrijeme je da Republika Srpska nastupi samouvjerenije, da se njen glas čuje dalje i da pokaže da može biti faktor stabilnosti, saradnje i u složenim međunarodnim odnosima.