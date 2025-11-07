U RiTE Ugljevik ponovo uspostavljena proizvodnja

Radnici na kopu, smjene u punom kapacitetu, za dva do tri dana i na mreži, tako je danas u RiTe Ugljevik. Stigao je i Luka Petrović, održao sastanke sa novom upravom i direktorom, sindikatom, obišao rudnik. Kaže burno je bilo, objasnio je situaciju sa Gas RS

„Gas RS kupuje preduzeće „Komsar enerdži“, biće vlasnik 98,6% i 1,4% je RiTe Ugljevik i došli smo da i potpisan je predugovor, plaćen dio novca po predugovoru, pa potpisan aneks predugovora ugovora pa je plaćeno, platilo se do sada tri četvrtine ugovora 77% usvojene vrijednosti. Niko se drugi neće pitati u „Istoku 2“ nego RiTe Ugljevik. Ako RiTE Ugljevik i sindikat kažu treba nam mehanizacija to je njihova odluka jer ne može se niko petljati u ustup njenu koncesiju osim onog lica koje je vlasnik“, rekao je direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

Nova Uprava imaće puno posla da dovede ovo preduzeće u bolje dane. Već prvi dan je jasnije da se krenulo od „glave“. Više nema pet izvršnih direktora, smanjeno je to na dvije pozicije. I to je tek početak, optimističan je novi generalni direktor.

„Mi smo čvrsto uvjereni da u narednom periodu možemo izvršiti stabilizaciju ovog preduzeća. Prvi korak koji smo juče uspjeli jeste da pokrenemo proizvodnju i zahvaljujemo se ovim putem rudarima i svojim Ugljevičanima koji su razumjeli potrebu i štetu koju nanosimo i Republici Srpskoj stajući svaki dan, oni danas rade u punom kapacitetu i ugalj ide na depo termoelektrane“, naveo je v.d. generalnom direktora RiTE Ugljevik Žarko Novaković.

Bio je ovo pokušaj destabilizacije energetskog sistema po svaku sijenu. Napadali su sa svih strana, i „domaći“ i „gosti“, ali njihove namjere su otkrivene i spriječeni veći gubici. Zahvalnost radnicima na strpljenju kaže Milorad Dodik.U RiTe Ugljevik boravila je i policija.

„Jedna neodgovorna grupa ljudi je u Ugljeviku koristeći stvari koje ih ne bi trebale mnogo da ih se tiče podlegla je mafijaškim advokatskim koji ovdje uvijek pokušavaju da stvore neke svoje uslove za neki svoj rad, tako da je jedan broj njih kako sam ja obaviješten sada se traga za tim je namjerno bio instruisan od strane tih advokatskih i mafijaških krugova u Republici Srpskoj i regionu, čak rekao bih i globalno, da podignu radnike na ovo što su oni uradili“, naglasio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Neće se na ovome stati, poručuje premijer. Traži se krivična odgovornost.

"Ne možemo reći da su rudari za nešto krivi. Mora se krenuti sa odgovornošću u lancu i hijerarhiji onih kojih su odlučivali i koji su doveli do postojećeg stanja. Moraju se praviti promjene“, jasan je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Premijer je najavio i održavanje tematske sjednice Vlade Srpske posvećene stanju u elektroenergetici, koja će označiti i početak uređenja te oblasti za koju će biti doneseni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi kao što je urađeno i sa "Šumama Srpske".