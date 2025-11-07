Dodik: Banjaluka i Beograd uskoro povezani autoputem

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da izgradnja dionice auto-puta od Vukosavlja prema Brčko distriktu počinje u punom kapacitetu.

Dodik je danas posjetio gradilište ove dionice auto-puta, gdje je istakao da su sve neophodne pretpostavke za gradnju završene, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do ugovora sa kineskim partnerom.

"Imamo namjeru da, kako smo i najavljivali, u naredne tri do četiri godine napravimo poveznicu Banjaluke i Rače i time se povežemo auto-putom sa Beogradom", rekao je Dodik novinarima.

Prema njegovim riječima, ostaje problem pitanje prolaza kroz Brčko distrikt, što još uvijek nije riješeno.

"Već je dogovorena i trasa od Bijeljine do Brčko distrikta. Mi ćemo imati priliku da za neki četiri do pet godina završimo sve neophodne radove i da tu trasu od Banjaluke do Beograda, što je za nas istorijska i mitska dionica, napravimo. Ona nije samo saobraćaj, ona je povezivanje sa našim otadžbinom, sa Beogradom", istakao je Dodik.

To će, dodao je on, donijeti niz benefita u svakom kraju kroz koji trasa prolazi.

"Osjetiće to ljudi i ovdje u Modriči, Šamcu, Lončarima, Obudovcu... To će značiti nove investitore. Vjerujem u to, jer malim putem ljudi odlaze, a velikim putem ljudi dolaze", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da su na izgradnji ove dionice angažovani vrijedni i profesionalni radnici, te izrazio zadovoljstvo što su ovdje prisutne i lokalne kompanije.

"Ostalo je samo da proslovimo završetak ovih radova. Vjerujem da će to biti u roku kako je predviđeno, do tri godine", naveo je Dodik.

On je dodao da će trasa od Rače do Bijeljine biti otvorena do polovine ili do septembra naredne godine.

"To govori o tome da smo mi Republika radnih pobjeda i radnih uspjeha. Mogu da govore šta god hoće, mogu da laju na mjesec, ali Republika Srpska se razvija i ne staje", poručio je Dodik.