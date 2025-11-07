Kojić: Zvizdić licemjeran - smeta mu legitimni Sijarto, a ne smeta nelegitimni Šmit

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić izjavio je da bi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Denis Zvizdić, poslije toliko godina u politici, morao da bude konzistentan u svojoj politici, a ne da bude licemjeran.

Komentarišući današnju izjavu Zvizdića u kojoj je kritikovao mađarskog šefa diplomatija Petera Sijarta zbog, kako kaže, učestalog i pristrasnog miješanja u unutrašnje poslove BiH, Kojić je ocijenio da Zvizdiću očigledno smeta izjava Sijarta koja se, prije svega, zasniva na činjenicama.

"Ne smeta mu to što je Kristijan Šmit, bez legaliteta i legitimiteta, privremeno suspendovao Ustav u Federaciji BiH da bi on došao na vlast", istakao je Kojić za Srnu.

On kaže da Zvizdiću ne smeta to što je Šmit samoinicijativno nametao raznorazne odluke, iako bi on kao poslanik trebao da donosi zakone i sve ostale akte.

"Ne smeta mu što se bivši američki ambasador Majkl Marfi potpuno otvoreno stavljao na stranu Bošnjaka i povlačio određene poteze, prijetio sankcijama, slao lažni izvještaje da bi rukovodstvo Republike Srpske dobijalo sankcije. Na to je likovao i to mu nije miješanje u unutrašnje stvari", naveo je Kojić.

Zvizdiću smeta, dodao je, izjava ministra spoljnih poslova Mađarske koji ima potpuno pravo i potpuni legitimitet da komentariše odnose i određene stvari koje se dešavaju u drugim zemljama.

"Mislim da bi trebao ipak da bude malo konzistentan u svojoj policiji, a ne da bude licemjeran kao što je u ovom konkretnom slučaju", rekao je Kojić.

On je naglasio da bošnjački političari traže strani intervencionizam tamo gdje njima to odgovara, što govori o nedostatku njihove političke zrelosti.

Komentarišući jučerašnje pozive Zukana Heleza i Šefika Džaferovića da interveniše zbog, kako kažu, antidržavnog i antidejtonskog djelovanja u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Kojić je ukazao da oni pozivaju nekog ko nema pravo ništa da donosi.

"Sve je to nedostatak plana i načina kako da dođu do svojih ciljeva i očigledno ne mogu sada shvatiti nove geopolitičke odnose i kretanja, jer su naučili da ne moraju razmišljati svojom glavom, već da je dovoljno da odu, da se žale i da na osnovu toga traže da neko drugi interveniše i donosi odluke u ime naroda u BiH", rekao je Kojić.

On smatra da je sve rezultat njihovog potpunog nesnalaženja na svu diplomatsku ofanzivu koju je Republika Srpska aktivno preuzela od kako je Donald Tramp izabran za američkog predsjednika, a pri tome ima i odlične odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Očigledno je da se pokušavaju na neki način da se čupaju iz ove situacije ne prateći potpuno geopolitičku situaciju", zaključio je Kojić.