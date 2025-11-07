''Biće utvrđena odgovornost za stanje u RiTE Ugljevik''

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas održavanje tematske sjednice Vlade Srpske posvećene stanju u elektroenergetici, koja će označiti i početak uređenja te oblasti za koju će biti doneseni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi kao što je urađeno i sa "Šumama Srpske".

"To je naš ogroman resurs. Ako tome dodamo i projekte koji se rade u Bileći, Berkovićima i Nevesinju, a koji trebaju biti završeni 2027. godine, imaćemo kapacitete koji će se odnositi na dodatne nacionalne količine električne energije. Pogotovo je bitno što su u pitanju obnovljivi izvori", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

Zdravlje Hirurzi odstranili tumor težak oko pola kilograma

On je naglasio da se Srpska mora uključiti u to da sama gradi i solarne kapacitete, kako bi se dobio niz modaliteta punjenja nacionalnog sistema električnom energijom.

Minić je rekao da će biti utvrđena odgovornost za postojeće stanje u Rudniku i Termoelektrani (RiTE) "Ugljevik", rekavši da su rudari najmanje krivi za postojeće stanje.

"Ne možemo reći da su rudari za nešto krivi. Mora se krenuti sa odgovornošću u lancu i hijerarhiji onih kojih su odlučivali i koji su doveli do postojećeg stanja. Moraju se praviti promjene", naveo je Minić.

On je izrazio i zadovoljstvo činjenicom da su se radnici RiTE vratili na kop i počeli sa radom kako bi se obezbjedio ugalj za pokretanje i rad termoelektrane.

Povećati podsticaje za peradarstvo

Peradarstvo u Republici Srpskoj doživjelo je veliku ekspanziju, zbog čega ovoj grani poljoprivredne proizvodnje treba dati još veću podršku kroz podsticaje, izjavio je danas u Srpcu predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Republika Srpska Otvoren novi pogon "Perutnine ptuj" vrijedan 15 miliona km

"Vlada Republike Srpske maksimalno će izaći u susret bilo kojoj grani proizvodnje u Republici Srpskoj", rekao je Minić novinarima u Srpcu, gdje je prisustvovao otvaranju novog pogona kompanije "Perutnina Ptuj S".

Minić je rekao da otvaranje ovog proizvodnog pogona ima veliki značaj za privredni razvoj lokalne zajednice, ali i Republike Srpske.

On je rekao da je zadovoljan činjenicom da će kapacitet ove kompanije biti povećan za 20 odsto za izvoz na evropsko tržište.

"To znači da ovdje imamo kvalitet, najmoderniju tehnologiju i ljude koji će u budućnosti povećati proizvodnju u ovoj kompaniji", rekao je Minić.

Načelnik opštine Srbac Mlađen Dragosavljević rekao je da otvaranje novog pogona predstavlja značajnu investiciju za lokalnu zajednicu, ali i za razvoj živinarstva u ovoj opštini.

"Otvaranje ovog pogona mnogo znači za opštinu Srbac, jer je predviđeno otvaranje novih radnih mjesta i investiranje u sektor peradarstva", rekao je on.

Nauka i tehnologija Snažna magnetna oluja pogodiće Zemlju

Dragosavljević je rekao da je opština Srbac, u skladu sa svojim nadležnostima maksimalno pomogla realizaciju ovog projekta.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i direktor kompanije "Perutnina ptuj" Velibor Popović danas su u Srpcu svečano otvorili novi proizvodni pogon ove kompanije, u koji je uloženo 15 miliona KM.