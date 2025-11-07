Logo

''Biće utvrđena odgovornost za stanje u RiTE Ugljevik''

Izvor:

SRNA

07.11.2025

16:12

Komentari:

1
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas održavanje tematske sjednice Vlade Srpske posvećene stanju u elektroenergetici, koja će označiti i početak uređenja te oblasti za koju će biti doneseni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi kao što je urađeno i sa "Šumama Srpske".

"To je naš ogroman resurs. Ako tome dodamo i projekte koji se rade u Bileći, Berkovićima i Nevesinju, a koji trebaju biti završeni 2027. godine, imaćemo kapacitete koji će se odnositi na dodatne nacionalne količine električne energije. Pogotovo je bitno što su u pitanju obnovljivi izvori", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

доктор-љекар-стетоскоп

Zdravlje

Hirurzi odstranili tumor težak oko pola kilograma

On je naglasio da se Srpska mora uključiti u to da sama gradi i solarne kapacitete, kako bi se dobio niz modaliteta punjenja nacionalnog sistema električnom energijom.

Minić je rekao da će biti utvrđena odgovornost za postojeće stanje u Rudniku i Termoelektrani (RiTE) "Ugljevik", rekavši da su rudari najmanje krivi za postojeće stanje.

"Ne možemo reći da su rudari za nešto krivi. Mora se krenuti sa odgovornošću u lancu i hijerarhiji onih kojih su odlučivali i koji su doveli do postojećeg stanja. Moraju se praviti promjene", naveo je Minić.

On je izrazio i zadovoljstvo činjenicom da su se radnici RiTE vratili na kop i počeli sa radom kako bi se obezbjedio ugalj za pokretanje i rad termoelektrane.

Povećati podsticaje za peradarstvo

Peradarstvo u Republici Srpskoj doživjelo je veliku ekspanziju, zbog čega ovoj grani poljoprivredne proizvodnje treba dati još veću podršku kroz podsticaje, izjavio je danas u Srpcu predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Перутнина птуј, Србац

Republika Srpska

Otvoren novi pogon "Perutnine ptuj" vrijedan 15 miliona km

"Vlada Republike Srpske maksimalno će izaći u susret bilo kojoj grani proizvodnje u Republici Srpskoj", rekao je Minić novinarima u Srpcu, gdje je prisustvovao otvaranju novog pogona kompanije "Perutnina Ptuj S".

Minić je rekao da otvaranje ovog proizvodnog pogona ima veliki značaj za privredni razvoj lokalne zajednice, ali i Republike Srpske.

On je rekao da je zadovoljan činjenicom da će kapacitet ove kompanije biti povećan za 20 odsto za izvoz na evropsko tržište.

"To znači da ovdje imamo kvalitet, najmoderniju tehnologiju i ljude koji će u budućnosti povećati proizvodnju u ovoj kompaniji", rekao je Minić.

Načelnik opštine Srbac Mlađen Dragosavljević rekao je da otvaranje novog pogona predstavlja značajnu investiciju za lokalnu zajednicu, ali i za razvoj živinarstva u ovoj opštini.

"Otvaranje ovog pogona mnogo znači za opštinu Srbac, jer je predviđeno otvaranje novih radnih mjesta i investiranje u sektor peradarstva", rekao je on.

Земља

Nauka i tehnologija

Snažna magnetna oluja pogodiće Zemlju

Dragosavljević je rekao da je opština Srbac, u skladu sa svojim nadležnostima maksimalno pomogla realizaciju ovog projekta.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević i direktor kompanije "Perutnina ptuj" Velibor Popović danas su u Srpcu svečano otvorili novi proizvodni pogon ove kompanije, u koji je uloženo 15 miliona KM.

Podijeli:

Tagovi:

Savo Minić

RiTE Ugljevik

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Ова ријеч у поруци има скривено значење

Zanimljivosti

Ova riječ u poruci ima skriveno značenje

1 h

0
У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

Auto-moto

U ovoj zemlji broj tablica postaje "nevidljiv"

1 h

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK: Nemamo obavezu za pokretanje postupka u vezi sa SNSD-om

1 h

0
Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

Gradovi i opštine

Savković: Ranjive kategorije među prioritetima

1 h

0

Više iz rubrike

Радијатор гријање

Ekonomija

Ova metoda definitivno smanjuje račun za grijanje

4 h

0
Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

Ekonomija

Veliki preokret: "Ne kupujemo ruski Lukoil"

6 h

0
Илон Маск

Ekonomija

Mask dogovorio najveću isplatu u istoriji: Od cifre vam neće biti dobro!

7 h

0
Европи пријети несташица горива

Ekonomija

Evropi prijeti nestašica goriva

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

16

51

Policajci dobijaju kamere na uniforme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner