Mask dogovorio najveću isplatu u istoriji: Od cifre vam neće biti dobro!

Akcionari „Tesle“ odobrili su plan kompenzacije od bilion dolara za izvršnog direktora kompanije Ilona Maska. Najbogatiji čovjek na svijetu tako će dobiti najveću korporativnu isplatu u istoriji – ako ispuni ciljeve u narednih deset godina.

„Ako Ilon postigne sve prekretnice u performansama, njegovo vođstvo će podstaći ‘Teslu’ da postane najvrijednija firma u istoriji“, navodi se u godišnjoj izjavi kompanije.

Dioničari su na sastanku u Teksasu razmotrili paket za 2025. koji uključuje i Maskovu platu i isplatu zaostalih 56 miliona dolara iz 2018. godine.

Tranšama do biliončića

Paket za 2025. sadrži prekretnice koje nadilaze rast tržišne kapitalizacije firme.

Potrebne prekretnice podijeljene su u dvanaest „tranši“, svaka sa svojim ciljevima složenog rasta.

Prva prekretnica, ili tranša, zahtijeva postizanje tržišne kapitalizacije od dva biliona dolara. Sljedećih devet zahtijeva dodatnih 500 milijardi dolara rasta dok se do 2035. ne dostigne 8,5 biliona dolara. Sa svakom finansijskom prekretnicom dolazi i zahtjev za razvoj proizvoda.

Kako bi zaradio dodatnih 12 odsto dionica firme u narednih deset godina, Mask mora da isporuči 20 miliona „Teslinih“ električnih vozila kupcima. Takođe mora da obezbijedi 10 miliona aktivnih pretplata na potpuno autonomna vozila, milion humanoidnih robota i rasporedi milion robotskih taksija u komercijalne usluge.

Takođe se očekuje da „Tesla“ poveća stvarnu zaradu na 400 milijardi dolara tokom četiri uzastopna tromjesečja. Stvarna zarada za treće tromjesečje 2025. iznosila je 4,2 milijarde dolara, što je pad od devet odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Na kraju, Mask mora da poveća „Teslinu“ tržišnu kapitalizaciju sa oko jednog biliona dolara danas na 8,5 biliona do 2035. godine. Takođe, mora da učestvuje u radu firme najmanje sedam i po godina i pomogne joj u razvoju dugoročnog plana za nasljeđivanje.

Izazovne prekretnice

Kako bude povećavao vrijednost firme, tako će rasti i vrijednost dionica, a time i njegovo bogatstvo.

U svom prijedlogu, kompanija je napomenula da će postavljene prekretnice „biti izuzetno teške i izazovne za ‘Teslu’ i za Maska lično“. Ako se ovi finansijski ciljevi ostvare, to bi značilo da bi „Tesla“ vrijedjela gotovo koliko i „Meta“, „Majkrosoft“ i „Alfabet“ zajedno.