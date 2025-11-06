"Kasa javnih prihoda Srpske punija za 286 miliona KM"

Poreska uprava Republike Srpske je u periodu januar - oktobar ove godine na račun javnih prihoda Srpske prikupila 3,638 milijardi maraka, što je za 286,1 miliona KM ili devet odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, uz povećanje naplate u sve tri grupe javnih prihoda.

Tako doprinosi za prvih 10 mjeseci ove godine bilježe povećanje naplate za 10 procenata, koliko je rasla i naplata ostalih javnih prihoda, dok je naplata direktnih poreza veća za četiri procenta.

Najviše javnih prihoda prikupljeno je po osnovu doprinosa socijalnog osiguranja, koji su za 10 mjeseci ove godine prikupljeni u iznosu od 2,285 milijardi maraka ili 209,6 miliona KM više. Po osnovu doprinosa za Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja i Zavod za zapošljavanje u prvih deset mjeseci prikupljeno je po 10 procenata više prihoda, dok je za Fond dječje zaštite prikupljeno devet procenata više.

Direktni porezi su naplaćeni u iznosu od 831,4 miliona KM, što je za 30,6 miliona maraka više nego u prvih deset mjeseci prošle godine. Rast naplate zabilježen je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 396,3 miliona KM ili 56 miliona KM više, dok je istovremeno naplata poreza na dobit manja za oko 30,4 miliona KM. Manja naplata ovog prihoda je zbog toga što su neki veći poreski obveznici u poreskim prijavama za 2024. iskazali manju dobit nego u 2023., pa su samim tim platili i manji iznos ovog poreza. Kada je u pitanju porez na nepokretnosti, ove godine je naplaćeno 36,3 miliona KM, što je za 13 procenata više.

Kod ostalih javnih prihoda, naplata je u periodu januar-oktobar ove godine iznosila 521,5 miliona KM, što je za 45,8 miliona KM više u odnosu na uporedni period. Po osnovu taksi i naknada prikupljeno je 263 miliona KM ili devet odsto više. Nastavljen je i rast naplate prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću i to za 11 odsto, te kazni za 15 odsto.

Što se tiče samo oktobra ove godine, naplata je iznosila 377,3 miliona maraka, što je za 50,8 miliona KM ili 16 odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.