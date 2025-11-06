3 “balona” prijete globalnoj ekonomiji, treći je najopasniji

Svjetski ekonomski forum (WEF) upozorio je da se svjetska ekonomija nalazi na ivici tri potencijalna „balona“ koji bi, u slučaju da puknu, mogli izazvati ozbiljne potrese na tržištima i u finansijskim sistemima širom svijeta.

Predsjednik WEF-a Borge Brende izjavio je da su kriptovalute, umjetna inteligencija (AI) i državni dug tri ključna rizika koja prijete svjetskoj stabilnosti u narednom periodu, prenosi portal BiznisInfo.ba.

Balon broj 1: Kriptovalute na tankom ledu

Brende je istakao da je tržište kriptovaluta „prenapuhano“ i da postoji rizik od naglog pada njihove vrijednosti.

Prema ocjenama stručnjaka, rast vrijednosti kriptovaluta nije praćen realnim ekonomskim osnovama. U slučaju kolapsa većih digitalnih valuta, moglo bi doći do pada povjerenja investitora i talasa nestabilnosti, naročito ako su tradicionalne finansijske institucije izložene kripto-tržištu.

Balon broj 2: Umjetna inteligencija pod pritiskom očekivanja

Iako umjetna inteligencija donosi revoluciju u produktivnosti, ona takođe nosi rizik od pretjeranog ulaganja i nerealnih očekivanja, piše Biznisinfo.

Brende upozorava da bi „AI balon“ mogao pratiti sličan tok kao dotkom balon s početka 2000-ih, kada su precijenjene tehnološke kompanije doživjele nagli pad. Ako očekivani rezultati izostanu, tržište bi moglo reagovati oštro, što bi pogodilo investitore, startape i velike tehnološke kompanije.

Balon broj 3: Rekordan državni dug

Treći, i možda najopasniji, balon jeste državni dug, koji je na globalnom nivou dostigao najviši nivo od Drugog svjetskog rata.

Mnoge države troše više nego što zarađuju, dok rast kamatnih stopa dodatno povećava troškove zaduživanja. Prevelik dug smanjuje mogućnost vlada da reaguju u kriznim situacijama, povećava rizik od recesije i može izazvati krizu povjerenja u obveznice i valute.

„Vrijeme je za oprez, ne za paniku“

Brende je naglasio da cilj ovog upozorenja nije izazivanje straha, već poziv na odgovornost i dugoročno planiranje.

– Rizici su realni, ali upravljivi ako vlade i investitori budu djelovali promišljeno – poručio je on.