Preduzetnici u Srpskoj opstaju uprkos krizama

ATV

05.11.2025

Предузетници у Српској опстају упркос кризама
Iako se suočavaju s krizom, manjkom radne snage i sve većim troškovima, mnogi preduzetnici u Republici Srpskoj i dalje uspijevaju da opstanu i prilagode se tržištu.

Za deset mjeseci ove godine ugašeno je 2.877 preduzetničkih radnji, dok je osnovano više od 2.100 novih. Iako broj zatvorenih raste, u Ministarstvu privrede i preduzetništva poručuju tržište se stalno obnavlja, a cilj je pomoći postojećim preduzetnicima da opstanu.

„Posljednje dvije godine imamo negdje oko tri hiljade radnji koje se zatvaraju, a isto toliko koje se otvaraju. Akcenat treba staviti na sadašnje preduzetnike i na to kako ih zadržati. Edukacija je važna“, istakao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović.

Izazovi su brojni. Od fiskalizacije i rasta troškova, do manjka radne snage. U zanatsko preduzetničkoj komori poručuju da oni koji pošteno rade i dalje pronalaze način da opstanu. Zanatlije i dalje imaju posla i sve više mladih procjenjuje da se i od zanata može pristojno živjeti. Fiskalizacija, kažu, jeste izazov, ali je unijela više reda i povjerenja u poslovanje.

„Moram reći da se malo više radnji zatvorilo nego otvorilo, ali trenutno imamo 26.400 samostalnih preduzetnika. Danas su majstori dosta cijenjeni, i prvi put je realni sektor plaćeniji od javnog“, rekao je direktor Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Jovica Bratić.

Otpornost pokazuje i ugostiteljski sektor. Uprkos čestim promjenama na tržištu i sezonskim problemima s radnom snagom, mnogi uspijevaju da opstanu zahvaljujući posvećenosti i profesionalnom pristupu poslu.

„Moj savjet je da se ljudi u preduzetništvu trude, a da svoje potrebe stave tek na treće mjesto samo tako se može izvući benefit", rekao je predsjednik UO "Horeka" Goran Kurtinović.

Broj zatvorenih radnji zabrinjava, ali još više ohrabruje činjenica da se otvaraju nove. Kriza je mnoge natjerala da mijenjaju način razmišljanja, da rade pametnije i modernije, ali nije ugasila preduzetništvo koje i dalje pokreće Srpsku.

