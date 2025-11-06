Bitkoin u blagom rastu, na tržištu i dalje oprez

Vrijednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 0,34 odsto na 89.657,42 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 50,33 milijardi evra, što je skoro dvostruko manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 27 u kategoriji "strah", malo bolje u odnosu na juče kada je bio na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah".

Vrijednost itirijuma (ETH) porasla je za 0,63 odsto na 2.936,65 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) pala za 1,52 odsto na 820,62 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,24 odsto na 139,94 evra, a avalanš (AVAX) pala za 2,39 odsto na 14,18 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin se danas prodaje za 1,69 evra, što je za 1,03 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i riplom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SAPIEN, ALCX i GIGGLE.