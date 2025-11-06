Logo

Bitkoin u blagom rastu, na tržištu i dalje oprez

Izvor:

Tanjug

06.11.2025

15:29

Komentari:

0
Биткоин у благом расту, на тржишту и даље опрез
Foto: pexels/David McBee

Vrijednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 0,34 odsto na 89.657,42 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 50,33 milijardi evra, što je skoro dvostruko manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 27 u kategoriji "strah", malo bolje u odnosu na juče kada je bio na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah".

Милорад Додик, Билећа

Gradovi i opštine

Dodik i Minić položili kamen temeljac za izgradnju novog vrtića

Vrijednost itirijuma (ETH) porasla je za 0,63 odsto na 2.936,65 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) pala za 1,52 odsto na 820,62 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,24 odsto na 139,94 evra, a avalanš (AVAX) pala za 2,39 odsto na 14,18 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin se danas prodaje za 1,69 evra, što je za 1,03 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i riplom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SAPIEN, ALCX i GIGGLE.

Podijeli:

Tag:

bitkoin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик и Минић положили камен темељац за изградњу новог вртића

Gradovi i opštine

Dodik i Minić položili kamen temeljac za izgradnju novog vrtića

50 min

0
Браћа на тавану пронашла најскупљи стрип на свијету

Zanimljivosti

Braća na tavanu pronašla najskuplji strip na svijetu

58 min

0
На граници ”пао” осумњичени за злоупотребу дјеце за порнографију

Hronika

Na granici ”pao” osumnjičeni za zloupotrebu djece za pornografiju

1 h

0
Додик и Минић стигли у Билећу

Gradovi i opštine

Dodik i Minić stigli u Bileću

1 h

0

Više iz rubrike

"Каса јавних прихода Српске пунија за 286 милиона КМ"

Ekonomija

"Kasa javnih prihoda Srpske punija za 286 miliona KM"

2 h

0
3 “балона” пријете глобалној економији, трећи је најопаснији

Ekonomija

3 “balona” prijete globalnoj ekonomiji, treći je najopasniji

2 h

0
Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

Ekonomija

Najavljen rast plata u Srpskoj za do 10 odsto

19 h

0
Рекордна штедња грађана БиХ

Ekonomija

Rekordna štednja građana BiH

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

11

Supružnici pronađeni mrtvi u krevetu, pored njih test za trudnoću

16

11

Pripadnici ovih znakova najveći su lažljivci

16

04

Sahranjen Mladen Žižović

15

59

Minić: Prekinut štrajk, radnici RiTE Ugljevik ponovo na poslu

15

58

Narodna skupština Republike Srpske usvojila više zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner