Braća na tavanu pronašla najskuplji strip na svijetu

Kurir

06.11.2025

15:14

Foto: Unsplash

Rijetki primjerak prvog stripa o Supermenu iz 1939. pronađen je u Kaliforniji i mogao bi postati najskuplji strip na svijetu, procijenjen na više od šest miliona dolara.

Gotovo savršen primerak izuzetno retkog stripa o Supermenu uskoro bi mogao da postane najskuplji strip na svijetu – njegova vrijednost procjenjuje se na više od šest miliona američkih dolara.

Riječ je o prvom izdanju stripa o čuvenom junaku Supermenu, koji je izdao DC Komiks davne 1939. godine. Ovaj dragocjeni primjerak pronađen je prošle godine u kolekciji preminule žene čiji identitet nije otkriven.

Njeni sinovi, trojica braće iz Kalifornije, doslovno su „iskopali“ strip ispod naslaga starih novina i prašine na tavanu porodične kuće dok su razvrstavali majčine stvari. Uz to su naišli i na čitavu zbirku stripova koje je njihova majka brižljivo čuvala još od tridesetih godina prošlog vijeka. Iako je često govorila da posjeduje dragocjenu kolekciju, nikada je nikome nije pokazivala.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Na granici ”pao” osumnjičeni za zloupotrebu djece za pornografiju

Ono što ovo otkriće čini posebnim jeste izvanredna očuvanost stripa. Prema ocjeni CGC-a, najpoznatije svjetske organizacije za procjenu vrijednosti stripova, primjerak Superman #1 dobio je nevjerovatnu ocjenu 9,0 od 10, što ga svrstava među najbolje očuvane primerke na svijetu.

Njegova vrijednost dodatno je porasla kada su stručnjaci potvrdili da se zaista radi o primjerku iz prvog izdanja.

Tržište rijetkih stripova posljednjih godina bilježi ogroman rast – cijene pojedinih izdanja dostižu milionske iznose. Tako je prvi strip sa Spajdermenom 2021. godine prodat za 3,6 miliona dolara, dok je prvi broj Kapetana Amerike 2022. dostigao cijenu od 3,1 milion dolara.

Izgleda da će Superman ponovo poletjeti – ovog puta, pravo na tron najskupljeg stripa na svijetu, piše Kurir.

Strip

Supermen

