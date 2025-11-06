Jeste li čuli za "6-7": Potpuno besmislena fraza postala je riječ godine

Portal Dictionary.com proglasio je izraz "6-7", poznat i kao "67" ili "six seven", riječju godine, nakon što je fraza tokom 2024. postala viralan internetski fenomen.

Ako ne pripadate mlađoj generaciji, teško da će vam biti jasno "šta je pjesnik htio reći".

Iako značenje izraza nije jasno, "6-7" se proširio među mlađim korisnicima društvenih mreža, posebno na TikToku, prenosi Euronjuz.

Izraz se može tumačiti na različite načine, od oznake za visinu: "šest stopa i sedam inča" do svojevrsne "tajne lozinke" među pripadnicima generacije Z.

U nekim kontekstima koristi se i za opis nečega "osrednjeg" ili "ništa posebnog".

Iz portala navode kako i sami još pokušavaju otkriti njegovo tačno značenje.

- Ne brinite, i mi još pokušavamo shvatiti šta tačno znači. Besmisleno je, sveprisutno i nelogično. Drugim riječima, ima sve karakteristike "brainrota" (raspad mozga). Ipak, ima značenje za one koji ga koriste jer stvara osjećaj povezanosti - stoji u objavi Dictionary.com.

Fenomen "6-7" simbolizira način na koji se jezik oblikuje u digitalnom okruženju, spontano, humoristično i često bez jasne logike.

Ali, stručnjaci napominju da takvi izrazi najčešće brzo izgube popularnost čim ih počnu koristiti starije generacije.