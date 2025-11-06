Logo

Jesenja poslastica: Isprobajte recept za pitu od bundeve

06.11.2025

07:27

Komentari:

0
Јесења посластица: Испробајте рецепт за питу од бундеве
Foto: Pexels

Jesen je idealno vrijeme za mirisne poslastice, a pita od bundeve je klasik koji nikada ne izlazi iz mode.

Njena kremasta i sočna tekstura čini je savršenim desertom od porodičnog ručka do opuštenog popodnevnog uživanja uz šolju čaja ili kafe. Recept za pitu od bundeve, ili jednostavno rečeno bundevaru, lako je usvojiti i odmah će vam postati jedna od omiljenih poslastica.

Sastojci za pitu od bundeve:500 g kora za pitu1 kg rendane bundeve200 ml jogurta150 ml ulja150 g griza400 g šećera1 kesica praška za pecivo1 kašičica cimetašećer u prahu za posipanje.

кестен кестење

Društvo

Počela je sezona kestena: Evo kako da ih pripremite na jednostavan način

Priprema pite od bundeve:

Pomiješajte jogurt, ulje, griz, šećer i prašak za pecivo, pa sve lagano izmiješajte varjačom. Bolje bi bilo izabrati činiju srednje veličine.

Uzmite jednu koru, premažite je sa malo fila, stavite drugu koru, ponovo stavite fil, a zatim rasporedite oko 150 grama rendane bundeve.

Ako volite cimet, pospite ga po bundevi. Urolajte pitu, premažite je preostalim filom i stavite u prethodno podmazan pleh. Na isti način utrošite preostale kore i fil. Od jednog pakovanja kora napravićete osam rolovanih pita.

Pecite na 180 stepeni dok pita ne porumeni. Isijecite na komade, po želji pospite šećerom u prahu i poslužite. Pita od bundeve je spremna za jelo.

Prijatno!

Podijeli:

Tagovi:

Recept dana

Recept

bundeva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најлон торта је идеална за рођендане, славе и све друге прилике

Savjeti

Najlon torta je idealna za rođendane, slave i sve druge prilike

2 d

0
Старински рецепт за кољиво: Ево како да жито не буде гњецаво

Savjeti

Starinski recept za koljivo: Evo kako da žito ne bude gnjecavo

2 d

0
Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

Savjeti

Jednostavan desert koji miriše na jesen: Pečene jabuke s cimetom

3 d

0
Ево који нови лијекови од сутра иду на рецепт

Zdravlje

Evo koji novi lijekovi od sutra idu na recept

5 d

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 13. novembra

1 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi koji će u svima naći nešto pozitivno

10 h

0
Сређивао башту, па угледао необично створење

Zanimljivosti

Sređivao baštu, pa ugledao neobično stvorenje

11 h

0
Само један хороскопски знак ће имати највише среће у новембру

Zanimljivosti

Samo jedan horoskopski znak će imati najviše sreće u novembru

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

50

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

08

47

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

08

44

Čovjek izvukao sve novčiće iz fontane u Rimu

08

38

Rojters: Njemačka će značajno povećati finansiranje Ukrajine

08

38

Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner