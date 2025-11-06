Jesenja poslastica: Isprobajte recept za pitu od bundeve

06.11.2025
Jesen je idealno vrijeme za mirisne poslastice, a pita od bundeve je klasik koji nikada ne izlazi iz mode.
Njena kremasta i sočna tekstura čini je savršenim desertom od porodičnog ručka do opuštenog popodnevnog uživanja uz šolju čaja ili kafe. Recept za pitu od bundeve, ili jednostavno rečeno bundevaru, lako je usvojiti i odmah će vam postati jedna od omiljenih poslastica.
Sastojci za pitu od bundeve:500 g kora za pitu1 kg rendane bundeve200 ml jogurta150 ml ulja150 g griza400 g šećera1 kesica praška za pecivo1 kašičica cimetašećer u prahu za posipanje.
Pomiješajte jogurt, ulje, griz, šećer i prašak za pecivo, pa sve lagano izmiješajte varjačom. Bolje bi bilo izabrati činiju srednje veličine.
Uzmite jednu koru, premažite je sa malo fila, stavite drugu koru, ponovo stavite fil, a zatim rasporedite oko 150 grama rendane bundeve.
Ako volite cimet, pospite ga po bundevi. Urolajte pitu, premažite je preostalim filom i stavite u prethodno podmazan pleh. Na isti način utrošite preostale kore i fil. Od jednog pakovanja kora napravićete osam rolovanih pita.
Pecite na 180 stepeni dok pita ne porumeni. Isijecite na komade, po želji pospite šećerom u prahu i poslužite. Pita od bundeve je spremna za jelo.
Prijatno!
