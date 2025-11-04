Najlon torta je idealna za rođendane, slave i sve druge prilike

Postoje kolači koji nas vraćaju u djetinjstvo, i oni koji se uvijek prave kada želimo da spojimo nostalgiju i jednostavnost. Najlon torta je upravo takva.

Iako najlon torta potiče iz vremena naših baka, njeni sastojci – sušena kora, krem bananice i čokolada – čine je i danas omiljenom na svakoj trpezi. Mekana, kremasta i lagano hrskava, najlon torta je jednostavna za pripremu, a ukusom podsjeća na domaće poslastice koje su se pravile "bez puno filozofije", ali sa mnogo ljubavi.

Recept za najlon tortu pronašli smo na Jutjub kanalu Domaći Recepti, gdje je način pripreme objašnjen korak po korak – idealno i za početnike i za iskusne domaćice. Ono što je čini posebnom jeste sušena kora od bjelanaca i šećera, dva sloja bogatog fila i neizostavne krem bananice koje joj daju onaj neodoljivi retro ukus.

Potrebno je:

Za koru:

7 bjelanaca

12 kašika šećera

1 kašičica alkoholnog sirćeta

Za fil:

7 žumanaca

10 kašika šećera

1 l mlijeka

250 g maslaca

40 g šlaga u prahu

10 krem bananica

200 g čokolade za kuvanje

Priprema:

Za pripremu kore umutite bjelanca, šećer i sirćeu čvrst snijeg. Pleh podmažite margarinom i pospite brašnom. Smjesu sušite 45 minuta na 150 stepeni. Za fil umutite žumanca s mlijekom, dodajte brašno i šećera i kuvajte na pari dok se masa ne zgusne.

Skinite s vatre i prohladite, pa dodajte umućeni margarin i šlag (odvojeno ih umutite). Ovu masu podjelite na dva djela. U prvi dio stavite istopljenu čokoladu. U drugi dio stavite isjeckane čokoladne bananice. Preko gotove kore ređajte prvo tamni fil, zatim žuti i na kraju tortu premažite umućenim šlagom.

