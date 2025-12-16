Logo
Large banner

Anđelina pokazala ožiljke nakon uklanjanja dojki: ''Imala sam genetski više od 80% šanse da dobijem rak''

Izvor:

Ona

16.12.2025

13:53

Komentari:

0
Анђелина показала ожиљке након уклањања дојки: ''Имала сам генетски више од 80% шансе да добијем рак''
Foto: Tanjug

Holivudska glumica Anđelina Džoli (50) otvoreno je govorila o tome zašto je konačno odlučila da javno pokaže ožiljke od dvostruke mastektomije koju je imala prije više od deset godina.

Glumica i dobitnica Oskara hrabro je progovorila o tome zašto je konačno odlučila da pokaže ožiljke od mastektomije, 15 godina poslije ove životno spasavajuće operacije.

Glumica je prošla preventivnu dvostruku mastektomiju početkom 2013. godine, ali je tek sada odlučila da javno pokaže svoje ožiljke u snažnom, novom intervjuu.

''Dijelim ove ožiljke sa mnogim ženama koje volim. I uvijek me dirne kada vidim da druge žene dijele svoje. Željela sam da im se pridružim, znajući da će Tajm Frens dijeliti informacije o zdravlju dojki, prevenciji i znanju o raku dojke'', izjavila je ova glumica, prenosi Ona.rs.

Zvezda naslovnice pozirala je za Tajm Frens magazin u crnom džemperu sa dubokim izrezom, diskretno pokrivajući jednu dojku rukom.

Holivudska glumica je hirurški uklonila obe dojke prije nego što je prošla kroz rekonstruktivnu operaciju, nakon što je saznala da nosi mutaciju u genu BRCA1 što dramatično povećava rizik od raka dojke.

rak dojke

Društvo

Studenti medicine organizuju predavanje o prevenciji raka dojke

Poslije testiranja joj je rečeno da ima procijenjeni rizik od 87% za rak dojke i 50% za rak jajnika. Poslije dvostruke mastektomije, Anđelina Džoli je u martu 2015. godine uklonila i jajnike i jajovode kao preventivnu mjeru protiv razvoja raka jajnika.

Nažalost, rak dojke je ostavio traga na porodici glumice. Izgubila je majku, takođe glumicu Maršelin Bertrand, od ove bolesti sa samo 56 godina 2007. godine, a i njena baka i tetka takođe su preminule od raka.

Podijeli:

Tagovi:

Anđelina Džoli

rak dojke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Верица Тадић три пута побиједила карцином: Ево зашто су важни редовни прегледи

Društvo

Verica Tadić tri puta pobijedila karcinom: Evo zašto su važni redovni pregledi

1 mj

0
Редовним прегледима и здравим начином живота против рака дојке

Društvo

Redovnim pregledima i zdravim načinom života protiv raka dojke

1 mj

0
Редовно вјежбање може да спријечи рак дојке

Zdravlje

Redovno vježbanje može da spriječi rak dojke

2 mj

0
Обратите пажњу на ова 4 симптома која указују на рак дојке

Zdravlje

Obratite pažnju na ova 4 simptoma koja ukazuju na rak dojke

3 mj

0

Više iz rubrike

Огласио се глумац осуђен за педофилију: Одриче се награде

Scena

Oglasio se glumac osuđen za pedofiliju: Odriče se nagrade

2 h

0
Драма у стану Весне Вукелић Венди: Полиција и извршитељи дошли да плијене имовину

Scena

Drama u stanu Vesne Vukelić Vendi: Policija i izvršitelji došli da plijene imovinu

4 h

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Pjevačica otkrila skandalozne detalje sa estrade: ''Koriste drogu da bi izdržali nastup 15 sati''

5 h

0
Умрла звијезда чувене серије

Scena

Umrla zvijezda čuvene serije

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

15

20

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner