Anđelina pokazala ožiljke nakon uklanjanja dojki: ''Imala sam genetski više od 80% šanse da dobijem rak''

Holivudska glumica Anđelina Džoli (50) otvoreno je govorila o tome zašto je konačno odlučila da javno pokaže ožiljke od dvostruke mastektomije koju je imala prije više od deset godina.

Glumica i dobitnica Oskara hrabro je progovorila o tome zašto je konačno odlučila da pokaže ožiljke od mastektomije, 15 godina poslije ove životno spasavajuće operacije.

Glumica je prošla preventivnu dvostruku mastektomiju početkom 2013. godine, ali je tek sada odlučila da javno pokaže svoje ožiljke u snažnom, novom intervjuu.

''Dijelim ove ožiljke sa mnogim ženama koje volim. I uvijek me dirne kada vidim da druge žene dijele svoje. Željela sam da im se pridružim, znajući da će Tajm Frens dijeliti informacije o zdravlju dojki, prevenciji i znanju o raku dojke'', izjavila je ova glumica, prenosi Ona.rs.

Zvezda naslovnice pozirala je za Tajm Frens magazin u crnom džemperu sa dubokim izrezom, diskretno pokrivajući jednu dojku rukom.

Holivudska glumica je hirurški uklonila obe dojke prije nego što je prošla kroz rekonstruktivnu operaciju, nakon što je saznala da nosi mutaciju u genu BRCA1 što dramatično povećava rizik od raka dojke.

Poslije testiranja joj je rečeno da ima procijenjeni rizik od 87% za rak dojke i 50% za rak jajnika. Poslije dvostruke mastektomije, Anđelina Džoli je u martu 2015. godine uklonila i jajnike i jajovode kao preventivnu mjeru protiv razvoja raka jajnika.

Nažalost, rak dojke je ostavio traga na porodici glumice. Izgubila je majku, takođe glumicu Maršelin Bertrand, od ove bolesti sa samo 56 godina 2007. godine, a i njena baka i tetka takođe su preminule od raka.