Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

Napadač Partizana Jovan Milošević doživio je naprsnuće šake na meču sa Napretkom.

Zbog toga možda neće igrati u posljednjoj rundi u ovoj kalendarskoj godini.

Crno-bijeli će u subotu od 18.00 gostovati IMT-u u Loznici.

Milošević je ove sezone najbolji igrač Partizana, a na 23 utakmice postigao je 16 golova i upisao još pet asistencija.

Njegova pozajmica iz Štutgarta ističe na kraju 2025. godine.

Kako su prenijeli mediji, on je zatražio transfer iz tog kluba, jer tamo ne vidi svoju budućnost.