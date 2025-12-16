Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

Izvor:
16.12.2025
Napadač Partizana Jovan Milošević doživio je naprsnuće šake na meču sa Napretkom.
Zbog toga možda neće igrati u posljednjoj rundi u ovoj kalendarskoj godini.
Crno-bijeli će u subotu od 18.00 gostovati IMT-u u Loznici.
Milošević je ove sezone najbolji igrač Partizana, a na 23 utakmice postigao je 16 golova i upisao još pet asistencija.
Njegova pozajmica iz Štutgarta ističe na kraju 2025. godine.
Kako su prenijeli mediji, on je zatražio transfer iz tog kluba, jer tamo ne vidi svoju budućnost.
