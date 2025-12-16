Logo
Large banner

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

Izvor:

ATV

16.12.2025

15:24

Komentari:

0
Јован Милошевић
Foto: Screenshot / YouTube

Napadač Partizana Jovan Milošević doživio je naprsnuće šake na meču sa Napretkom.

Zbog toga možda neće igrati u posljednjoj rundi u ovoj kalendarskoj godini.

Пензионери

Region

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Crno-bijeli će u subotu od 18.00 gostovati IMT-u u Loznici.

Milošević je ove sezone najbolji igrač Partizana, a na 23 utakmice postigao je 16 golova i upisao još pet asistencija.

Njegova pozajmica iz Štutgarta ističe na kraju 2025. godine.

Полиција ФБиХ

Hronika

U Mostaru pronađeno tijelo žene

Kako su prenijeli mediji, on je zatražio transfer iz tog kluba, jer tamo ne vidi svoju budućnost.

Podijeli:

Tagovi:

FK Partizan

povreda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Родитељи, опрез: Са тржишта повучена два модела дјечијих колица

Ekonomija

Roditelji, oprez: Sa tržišta povučena dva modela dječijih kolica

19 min

0
Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац

Region

Lidl otkrio važne detalje o platama potencijalnih radnika

22 min

0
Хороскопски знакови у којима се рађају највећа злопамтила

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi u kojima se rađaju najveća zlopamtila

25 min

0
Поклони

Savjeti

Ove poklone nikako ne treba nositi na Svetog Nikolu: Vjeruje se da donose nesreću

26 min

0

Više iz rubrike

ПСЖ мора да исплати Мбапеа 60 милиона евра

Fudbal

PSŽ mora da isplati Mbapea 60 miliona evra

1 h

0
ФИФА суспендовала Партизан

Fudbal

FIFA suspendovala Partizan

2 h

0
Душан Влаховић има договор са новим тимом!

Fudbal

Dušan Vlahović ima dogovor sa novim timom!

1 d

0
Шпанац срушио рекорд славног Месија

Fudbal

Španac srušio rekord slavnog Mesija

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

32

Prve fotografije teške nesreće u kojoj je poginula djevojka

15

28

Zelenski predložio božićno primirje, Kremlj odbio iz jednog razloga

15

25

Djevojka (21) poginula kada je automobilom sletjela niz liticu

15

24

Jedan od najboljih van pogona: Ogroman hendikep za Partizan

15

20

I penzioneri u BiH ove sedmice dobiće takozvanu 13. penziju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner