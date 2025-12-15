Logo
Španac srušio rekord slavnog Mesija

15.12.2025

09:06

Шпанац срушио рекорд славног Месија

Španski vezni igrač Pedri je ispisao istoriju u pobjedi Barselone nad Osasunom, oborivši rekord Lea Mesija.

Sa samo 23 godine, postao je najmlađi igrač koji je odigrao 150 utakmica za katalonski klub u La Ligi.

Ovim dostignućem, Pedri je još jednom potvrdio kontinuitet i kvalitet u dresu Barselone, gdje se od mladih igrača očekuje da daju sve od sebe u svakoj utakmici.

Mesi-Leo-argentina

Fudbal

Mesi je stigao u Indiju i izazvao potpunu pomamu, pogledajte nevjerovatan doček

Njegov nastup je posebno pohvalio trener Hansi Flik, koji je istakao da je Pedri bio ključna prednost, iako je Rafinja postigao dva gola.

''Pedri je vrhunski igrač, apsolutno nevjerovatan“, rekao je Flik.

Mesi-Indija

Fudbal

Haos u Indiji zbog Mesija, bijesni fanovi demolirali stadion

Poslije 17. kola, Barselona je vodeća u La Ligi sa 43 boda, prenosi Avaz.

