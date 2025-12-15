Španac srušio rekord slavnog Mesija

Španski vezni igrač Pedri je ispisao istoriju u pobjedi Barselone nad Osasunom, oborivši rekord Lea Mesija.

Sa samo 23 godine, postao je najmlađi igrač koji je odigrao 150 utakmica za katalonski klub u La Ligi.

Ovim dostignućem, Pedri je još jednom potvrdio kontinuitet i kvalitet u dresu Barselone, gdje se od mladih igrača očekuje da daju sve od sebe u svakoj utakmici.

Njegov nastup je posebno pohvalio trener Hansi Flik, koji je istakao da je Pedri bio ključna prednost, iako je Rafinja postigao dva gola.

''Pedri je vrhunski igrač, apsolutno nevjerovatan“, rekao je Flik.

Poslije 17. kola, Barselona je vodeća u La Ligi sa 43 boda, prenosi Avaz.