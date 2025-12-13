Меси је стигао у Индију и изазвао потпуну помаму, погледајте невјeроватан дочек

13.12.2025
Фудбалска суперзвијезда Лионел Меси стигао је у раним јутарњим сатима ове суботе у индијски град Калкуту у оквиру турнеје ''GOAT Tour 2025“, гдје су га дочекали хиљаде одушевљених навијача.
Испред аеродрома и дуж пута до хотела окупиле су се масе навијача носећи аргентинске заставе и дресове, скандирајући Месијево име и славећи долазак легенде свјетског фудбала.
Колон возила која су превозила Месија напустила је аеродром под јаким обезбјеђењем, док су навијачи плесали и навијали за свог идола.
Међу окупљенима били су и навијачи из сусједних земаља. Један од њих, који је допутовао из Непала, рекао је да је његов долазак у Индију и прилика да види Месија испуњење његовог сна.
''Ово је један од мојих снова, само да видим Месија. Гледали смо га како игра, остајали смо будни до касно у ноћ и прескакали своје обавезе, а сада сам овдје у Индији. Осјећам се сјајно“, рекао је навијач.
Након доласка у хотел, испред објекта поново су се окупили бројни навијачи, међу којима су биле заставе са порукама подршке и амблеми локалних Месијевих фан клубова, а затим се Меси појавио на стадиону Солт Лејк пред 110.000 гледалаца.
Становници Калкуте су такође приредили велико изненађење за Месија на првој станици његове турнеје. Наиме, направили су статуу Месија од 21 метар која држи трофеј Свјетског првенства, која је свечано откривена.
Месијева тродневна турнеја по Индији почиње данас, а током боравка планирано је да посјети четири велика града, укључујући Калкуту и Мумбај. Према најавама, очекује се да ће се аргентински ас током посјете састати и са индијским премијером Нарендром Модијем у Њу Делхију, преноси Кликс.
