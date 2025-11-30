Mesi postao najbolji asistent u istoriji fudbala

Fudbaleri Intera iz Majamija pobijedili su Njujork Siti 5:1, postali šampioni istočne konferencije i plasirali se u finale plej-ofa MLS lige.

Tamo ih čeka Vankuver predvođen njemačkom legendom Tomasom Milerom, koji je porazio San Dijego 3:1 i boriće se protiv Mesija i družine za najznačajniji trofej narednog vikenda u Floridi.

Mesi ovog puta nije bio centralna figura meča, makar to nije bio zbog golova, ali jeste zbog dodavanja za treći gol koje ga je učinilo najboljim asistentom svih vremena!

🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025

Slavni Argentinac je tako došao do 405. asistencije u karijeri, te sada ima jednu više od legende Real Madrida, nezaustavljivog Mađara Ferenca Puškaša.

Mesi je u karijeri odigrao 1136. utakmica, postigao je 896 golova i podijelio 405 asistencija!

Zanimljivo da je do rekorda stigao tako što je pogodak omogućio momku rođenom u istom gradu gdje i on, Rosariju, 19-godišnjem Mateu Silvetiju koji je u Majami stigao upravo iz Mesijevog matičnog kluba Njuels Old Bojsa, prenosi B92.

Messi lifts yet another trophy 🏆



— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2025

Argentinsko veče u Majamiju upotpunio je trostruki strijelac Tadeo Aljende koji je, prije svih, bio najzaslužniji za veliku pobjedu i plasman Majamija u veliko finale, prvo u istoriji za klub.

Strijelac još jednog gola za domaći sastav bio je Venecuelanac Telesko Segovija u finišu utakmice.

Majami je do finala redom eliminisao Nešvil (2:1), Sinsinati (4:0) i Njujork (5:1).