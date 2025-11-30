Logo
Mesi postao najbolji asistent u istoriji fudbala

Izvor:

Agencije

30.11.2025

11:26

Меси постао најбољи асистент у историји фудбала
Foto: Tanjug/AP

Fudbaleri Intera iz Majamija pobijedili su Njujork Siti 5:1, postali šampioni istočne konferencije i plasirali se u finale plej-ofa MLS lige.

Tamo ih čeka Vankuver predvođen njemačkom legendom Tomasom Milerom, koji je porazio San Dijego 3:1 i boriće se protiv Mesija i družine za najznačajniji trofej narednog vikenda u Floridi.

Mesi ovog puta nije bio centralna figura meča, makar to nije bio zbog golova, ali jeste zbog dodavanja za treći gol koje ga je učinilo najboljim asistentom svih vremena!

Slavni Argentinac je tako došao do 405. asistencije u karijeri, te sada ima jednu više od legende Real Madrida, nezaustavljivog Mađara Ferenca Puškaša.

Mesi je u karijeri odigrao 1136. utakmica, postigao je 896 golova i podijelio 405 asistencija!

Zanimljivo da je do rekorda stigao tako što je pogodak omogućio momku rođenom u istom gradu gdje i on, Rosariju, 19-godišnjem Mateu Silvetiju koji je u Majami stigao upravo iz Mesijevog matičnog kluba Njuels Old Bojsa, prenosi B92.

Argentinsko veče u Majamiju upotpunio je trostruki strijelac Tadeo Aljende koji je, prije svih, bio najzaslužniji za veliku pobjedu i plasman Majamija u veliko finale, prvo u istoriji za klub.

Strijelac još jednog gola za domaći sastav bio je Venecuelanac Telesko Segovija u finišu utakmice.

Majami je do finala redom eliminisao Nešvil (2:1), Sinsinati (4:0) i Njujork (5:1).

