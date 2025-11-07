Mesi se vraća u Evropu?

Sezona u MLS-u se završavam u decembru, te onda slijedi malo duža pauza koju bi neki igrači htjeli aktivno da provedu.

Naime, Lionel Mesi je jedan od njih i navodno je izrazio želju da ostane u takmičarskom ritmu, jer je sljedećeg ljeta Mundijal, pa smatra da mu pauza koja je predviđena ne bi odgovarala.

To sada želi da iskoristi Galatasaraj i navodno priprema ponudu po kojoj bi argentinski mađioničar proveo nekoliko mjeseci u njegovim redovima.

Bio bi to pravi bum za turski fudbal, ukoliko bi zaista Mesi došao u Istanbul.

Svakako, šansa da provede na pozajmici tih nekoliko mjeseci postoji, a nema sumnje da će klubovi probati da dovedu mađioničara u svoje redove.