Logo

Mesi se vraća u Evropu?

07.11.2025

08:17

Komentari:

0
Меси се враћа у Европу?
Foto: Tanjug / AP / Noah K. Murray

Sezona u MLS-u se završavam u decembru, te onda slijedi malo duža pauza koju bi neki igrači htjeli aktivno da provedu.

Naime, Lionel Mesi je jedan od njih i navodno je izrazio želju da ostane u takmičarskom ritmu, jer je sljedećeg ljeta Mundijal, pa smatra da mu pauza koja je predviđena ne bi odgovarala.

Фудбал-03102025

Fudbal

Znate li da država od 240 miliona stanovnika nema fudbalsku ligu? FIFA reagovala

To sada želi da iskoristi Galatasaraj i navodno priprema ponudu po kojoj bi argentinski mađioničar proveo nekoliko mjeseci u njegovim redovima.

Bio bi to pravi bum za turski fudbal, ukoliko bi zaista Mesi došao u Istanbul.

Огњен Врањеш

Fudbal

Ognjen Vranješ završio fudbalsku karijeru

Svakako, šansa da provede na pozajmici tih nekoliko mjeseci postoji, a nema sumnje da će klubovi probati da dovedu mađioničara u svoje redove.

Podijeli:

Tagovi:

Lionel Mesi

fudbal

Evropa

Turska

Galatasaraj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

Fudbal

Jamal govorio o Mesiju: Ne mogu da se poredim sa njim

1 d

0
ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

Srbija

FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije sa 87.500 franaka

1 d

0
Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

Fudbal

Ronaldo najavio da uskoro završava karijeru

1 d

0
Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

Fudbal

Ten Hag se vraća u Premijer ligu?

2 d

0

Više iz rubrike

Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

Fudbal

Znate li da država od 240 miliona stanovnika nema fudbalsku ligu? FIFA reagovala

3 h

0
Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

Fudbal

Milojević: Ako sam ja problem, daću ostavki i odlazim

13 h

0
Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

Fudbal

Doboj: Stadion ''Luke'' sija punim sjajem

14 h

0
Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

Fudbal

Ognjen Vranješ završio fudbalsku karijeru

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

32

Odloženo suđenje Miroslavu Aleksiću

11

30

Sijarto: Mađarska će sa SAD potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije

11

16

Zbog parking papaka u Sarajevu, Hitne pomoći i vatrogasaca nisu mogli na intervenciju

11

12

Preminuo poznati filmski reditelj

11

03

Žena u šumi pronašla kutiju sa 300.000 evra: Postupila pošteno, pa završila na sudu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner