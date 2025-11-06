Milojević: Ako sam ja problem, daću ostavki i odlazim

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević poslije trijumfa protiv Lila u Ligi Evrope (1:0) rekao je da ne zna da li ovo znači i kraj krize, te istakao da ako je on problem da će dati ostavku i otići iz kluba

"Nadam se da je ovo kraj krize. Ali, treba da uživamo u ovoj pobjedi", rekao je trener crven-bijelih.

Na pitanje o njegovom statusu i "stalnim pričama" o njegovom odlasku Milojević je vrlo emotivno rekao da je to najmanji problem jer koliko vidi "svi žele da ode".

"Ja nisam trener Zvezde, ja služim Zvezdi, u oba mandata, znate kako sam došao prvi put, kad niko nije htio. Ja sam uvijek tu, Zvezda je moja porodica", rekao je on i dodao

"Ako želite, evo daću ostavku odmah, klub je ima, otići ću odmah, ali vjerujem da sam zaslužio više poštovanja. I verujem da je to uticalo i na igrače".

Hronika Muškarac došao zbog kvara u kući, pa pokušao da siluje djevojčicu

Kako je objasnio sasvim je normalno da je došla kriza, na dnevnom nivou se suočavamo sa problemima.

"Pa, povrede? Da krenemo od Brage, tu je bilo ispod nivoa, protiv Radnika lopta nije htjela u gol, protiv Vojvodine jedno od najboljih poluvremena, a onda se sve sruši", istakao je Milojević.

Kako je rekao očekuje još bolje partije od štoperskog tandema Miloš Veljković - Tebo Učena.

Dodao je da je Nemanja Radonjić poslije duže vremena odigrao 80 minuta, te da Marko Arnautović igra povrijeđen, a Bruno Duarte igra sa slomljenim palcem, pišu Nezavisne.