Muškarac došao zbog kvara u kući, pa pokušao da siluje djevojčicu

Izvor:
Blic
06.11.2025
22:22
Komentari:0
Djevojčicu (14) danas je pokušao da siluje muškarac u Ratkovu, a sve je prijavljeno policiji.
Prema riječima izvora Blica, slučaj je u redovnom postupku i isti je preuzelo Više javno tužilaštvo u Somboru.
Kako dodaje izvor, djelo se kvalifikuje kao nedozvoljene polne radnje.
Svijet
Vozač iz BiH teško povrijeđen u jezivom udesu
Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac je, navodno, došao da popravi nešto u kući u kojoj živi djevojčica. U jednom trenutku dijete je ostalo samo, a on je to iskoristio.
Policija radi na utvrđivanju činjenica.
Najnovije
Najčitanije
23
10
23
08
23
05
22
54
22
50
Trenutno na programu