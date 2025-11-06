Muškarac došao zbog kvara u kući, pa pokušao da siluje djevojčicu

Djevojčicu (14) danas je pokušao da siluje muškarac u Ratkovu, a sve je prijavljeno policiji.

Prema riječima izvora Blica, slučaj je u redovnom postupku i isti je preuzelo Više javno tužilaštvo u Somboru.

Kako dodaje izvor, djelo se kvalifikuje kao nedozvoljene polne radnje.

Prema nezvaničnim saznanjima, muškarac je, navodno, došao da popravi nešto u kući u kojoj živi djevojčica. U jednom trenutku dijete je ostalo samo, a on je to iskoristio.

Policija radi na utvrđivanju činjenica.