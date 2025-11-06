Pripadnici Granične policije BiH i Frontexa su u zajedničkoj operaciji, uz pomoć kolega iz Republike Srpske, spriječili krijumčarenje devet migranata, uglavnom maloljetnih, a koji su krijumčareni u vozilu čiji vozač nije htio da se zaustavi tokom kontrole na području Čajniča.

Kako su naveli iz GP BiH, zajednička patrola njihovih i pripadnika Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu - Frontex, 5. novembra 2025. godine, spriječila je krijumčarenje devet stranih državljana.

Kako je plan otkriven

Krijumčarenje je, kako su dodali, otkriveno prilikom nadzora granice na području Čajniča kada je uočen opel bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, u koji ulazi veći broj migranata.

"Zajednička patrola pripadnika GP BiH i Frontexa pokušala je zaustaviti vozilo, međutim - vozač se oglušio o naredbe policijskih službenika i vozilom se udaljio u pravcu Ustiprače", pojasnili su iz Granične policije BiH.

Jurili ih, nisu imali dokumente

U skladu s potpisanim Sporazumom o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, pripadnici GP BiH su o ovom incidentu obavijestili pripadnike Policijske stanice Novo Goražde, s ciljem zaustavljanja spomenutog vozila.

"Nakon izvjesnog vremena zajednička patrola pripadnika Granične policije BiH i Frontexa u saradnji s policijskim službenicima Policijske stanice Novo Goražde sustigla je i zaustavila vozilo u kojem se nalazilo devet stranih državljana, koji nisu imali identifikacione dokumente", naveli su iz GP BiH.

Ko je vozio automobil

Daljim radom je utvrđeno da je vozač P.Š. (55) državljanin BiH, dok su strani državljani u Upitnicima za migrante izjavili da dolaze iz Egipta, te da je među njima sedam maloljetnih osoba.

Zbog sumnje u krijumčarenje osoba, o događaju je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, koji je naredio da dalji rad u vezi s krijumčarenjem migranata nastave pripadnici Policijske stanice Novo Goražde.

"Ovaj uspješan rezultat predstavlja primjer efikasne saradnje između Granične policije BiH, Frontexa i policijskih agencija u zemlji. Zajedničke aktivnosti Granične policije BiH i Frontexa sprovode se u skladu sa Sporazumom između Evropske unije i BiH o operativnim aktivnostima koje Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu sprovodi u BiH, te će biti nastavljena i u budućnosti, s ciljem očuvanja sigurnosti državne granice, mira, stabilnosti i zaštite građana BiH i EU", naveli su iz GP BiH, prenose Nezavisne.