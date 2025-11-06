Logo

Nova žrtva požara u Tuzli

ATV

06.11.2025

14:11

Нова жртва пожара у Тузли
Foto: Anadolija

Još jedna osoba preminula je od posljedica požara koji je izbio preksinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je iz MUP Tuzlanskog kantona.

Тузла Дом пензионера пожар 1

Hronika

Konfuzija oko broja poginulih u Tuzli: Zvanično ih je 11, jedna smrt nije povezana sa tragedijom

"Operativni centar Uprave policije MUP TK-a zaprimio je informaciju JZU UKC Tuzla, Klinika za reanimaciju i anesteziologiju, da je u 12,39 sati, dežurni ljekar konstatovao smrt još jedne osobe, koja je povrijeđena u požaru 4.11.2025.godine kao štićenik Doma penzionera u Tuzli", navode iz policije.

Тузла Дом пензионера пожар 2

BiH

Znali su da je Dom penzionera u Tuzli „potencijalno opasan“?

Ovim je, nažalost, broj žrtava tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli porastao na 12.

Podsjećamo, požar je izbio 4. novembra u večernjim satima, a u intervenciji su učestvovali vatrogasci Profesionalne vatrogasne jedinice, policijski službenici i ekipe hitne pomoći. Više korisnika doma tada je prebačeno na UKC Tuzla zbog udisanja dima i zadobijenih povreda.

Nadležne službe i dalje provode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzroci ove tragedije.

Tuzla

požar

Hronika

Hronika

Hronika

Hronika

