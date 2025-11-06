Logo

UŽAS: Optužen monstrum - silovao dijete!

Izvor:

Agencije

06.11.2025

12:38

УЖАС: Оптужен монструм - силовао дијете!

Viši sud u Beogradu je 30. oktobra potvrdio optužnicu protiv Ž. M. (43), optuženog da je izvršio četiri teška krivična djela, među kojima je i silovanje djeteta.

Na rješenje o potvrđivanju optužnice je dozvoljena žalba, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Optužnicom se okrivljenom na teret stavljaju krivična djela silovanje, produženo krivično djelo nedozvoljene polne radnje, krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju i krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Tužilaštvo je sudu predložilo da nakon suđenja okrivljenog osudi na kaznu doživotnog zatvora.

On se od hapšenja nalazi u pritvoru.

