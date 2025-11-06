Logo

Zašto ginemo na ulicama? Zato što višestruki prestupnik vozi bez dozvole, neregistrovanim autom sa 5.450 KM neplaćenih kazni

Na sjednici NSRS, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je da na ulicama ginemo kao da smo u ratu u Ukrajini. Primjer svega negativnog što se nalazi na ulicama Srpske dolazi i iz Gradiške.

Tamo je policija oduzela vozilo od D.T. zbog niza kazni i prekršaja. I to pazite sad ovo, on je vozio neregistrovanim automobilom, bez vozačke dozvole sa nepripadajućim registarskim oznakama. Provjerama je utvrđeno da je D.T. višestruki povratnik u činjenju teških prekršaja i da ima dug u Registru novčanih kazni u iznosu od 5.450 KM.

"Prilikom kontrole u saobraćaju utvrđeno je da navedeno lice upravljalo neregistrovanim putničkim automobilom prije sticanja prava na upravljanje, te da su se na automobilu nalazile nepripadajuće registarske oznake", saopšteno je iz PU Gradiška.

Službenici Policijske stanice Topola si mu privremeno oduzeli automobil.

Za deset mjeseci 2025. godine na putevima u Srpskoj poginulo je 110 osoba, što je 18 više nego čitave 2024. godine. Za volanom je sve više onih koji su pod dejstvom alkohola ili opojnih droga.

Ministar Budimir je naglasio da broj neodgovornih u vožnji nije samo pitanje policije ni represivnih mjera.

“Možemo da stavimo još 600 radara, ali je problem što ljudi ne shvataju svoje obaveze dok voze niti poštuju pravila saobraćaja. Policija radi sve što može da radi, i kad radi preventivno i kad radi represivno. Mislim da je problem i u načinu obuke mladih vozača, veliki broj njih učestvuje u nezgodama, nema više učešća MUP RS u polaganju ispita što mislim da je pogrešno. Najveći su problem ljudi koji su pod dejstvom alkohol i sve je veći broj njih koji je pod dejstvom opijata i teških droga“, poručio je Budimir.

