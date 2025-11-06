Logo

Zbog upaljača zadobila opekotine drugog stepena na 25 odsto kože

Због упаљача задобила опекотине другог степена на 25 одсто коже

Zbrinuta je jedna žena sa opekotinama zadobijenim u požaru i muškarac povrijeđen u saobraćajnoj nesreći, saopštio je pukovnik primarijus dr Aleksandar Radunović, glavni dežurni hirurg VMA.

Prema njegovim riječima, pacijentkinja je povrijeđena u porodičnom objektu usljed nepažljivog rukovanja upaljačem, kada je došlo do zapaljivanja posteljine.

Ima opekotine drugog stepena

Nakon ukazane pomoći u službi hitne pomoći u Pančevu, prevezena je u VMA, gdje je primljena na Kliniku za plastičnu hirurgiju i opekotine.

– Kod pacijentkinje je oko 25 odsto površine kože zahvaćeno opekotinama drugog stepena. Na sreću, nema znakova trovanja gasovima, ali je pod stalnim nadzorom zbog mogućnosti inhalacione opekotine – izjavio je dr. Radunović.

On je objasnio da kod ovakvih povreda može doći do oštećenja na više načina - direktnim dejstvom visoke temperature na kožu i meka tkiva, udisanjem vrelog gasa koji može oštetiti pluća, kao i intoksikacijom otrovnim gasovima koji nastaju tokom požara.

policija rs

Društvo

Četvoro povrijeđenih u saobraćajnoj nezgodi na putu Vlasenica - Milići

Vozač povređen u saobraćajnoj nesreći

Tokom iste noći u VMA je primljen i muškarac koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći na Smederevskom putu.

- Radi se o vozaču koji je zadobio politraumu, sa dominantnim torako-hirurškim povredama. Pacijent je stabilnog opšteg stanja i sa serijskim prelomima rebara primljen je u Kliniku za grudnu i kardiovaskularnu hirurgiju – naveo je dežurni hirurg.

U toku dežurstva na VMA pregledano je ukupno 550 pacijenata, od kojih je 53 primljeno na bolničko liječenje.

Devet pacijenata je operisano, a izvedeno je 16 angioprocedura.

(kurir)

