Četiri osobe povrijeđene u teškoj nesreći, saobraćaj potpuno obustavljen

Četiri lica povrijeđena su jutros u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Vlasenica-Milići u mjestu Tabana, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila u 7.45 časova, učestvovali su putnički automobili.

Hronika Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

U toku je uviđaj, a saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta.