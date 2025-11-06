Logo

Četiri osobe povrijeđene u teškoj nesreći, saobraćaj potpuno obustavljen

SRNA

06.11.2025

09:25

Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

Četiri lica povrijeđena su jutros u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Vlasenica-Milići u mjestu Tabana, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila u 7.45 časova, učestvovali su putnički automobili.

Hronika

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

U toku je uviđaj, a saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta.

