U teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo vozač (18), dvojica mladića teško povrijeđena

Izvor:

Indeks

06.11.2025

09:01

Foto: kaportal

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ozalju, život je izgubio osamnaestogodišnji muškarac, dok su još dvojica mladića, osamnaestogodišnji vozač i dvadesetčetvorogodišnji suvozač, teško povrijeđeni.

Tragedija se dogodila u 19:38 časova na Trškoj cesti, saopštila je karlovačka policija.

Mladić sletio sa puta zbog neprilagođene brzine

Prema policijskom izvještaju, nesreću je izazvao osamnaestogodišnji vozač automobila karlovačkih registracija. Zbog brzine neprimjerene uslovima na putu, izgubio je kontrolu nad vozilom u krivini, koje je počelo da proklizava. Automobil je sletio sa puta, udario u ivicu trotoara, zatim u metalni stub hidranta, a potom u kameni stub i ogradu dvorišta porodične kuće. U nekontrolisanom kretanju, vozilo se prevrnulo na bok i zaustavilo.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Udes na magistralnom putu, saobraćaj potpuno obustavljen

U stravičnoj nesreći, osamnaestogodišnji putnik je preminuo na licu mjesta, dok su vozač i dvadesetčetvorogodišnji putnik zadobili teške povrede.

Krivične prijave su u toku

Policijski službenici su sproveli uviđaj po ovlašćenju zamjenika dežurnog državnog tužioca u Karlovcu. Utvrđeno je da su vozač i oba putnika koristili sigurnosne pojaseve. Saobraćaj na toj dionici bio je u prekidu do 35 minuta poslije ponoći i preusmjeren je.

Po završetku krivične istrage, protiv osamnaestogodišnjeg vozača biće podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

Fotografije sa mjesta nesreće pokazuju da od automobila gotovo ništa nije ostalo, bio je potpuno smrskan.

(indeks)

