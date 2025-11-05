Dvojac uhapšen zbog svirepog ubistva u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S.R. (40) i V.S. (46), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo, dok se za još jednom osobom traga.

Oni se sumnjiče da su u Francuskoj ulici, u jednoj napuštenoj zgradi, zadali više udaraca tridesetosmogodišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, piše Blic.