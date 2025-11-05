Logo

Dvojac uhapšen zbog svirepog ubistva u Beogradu

Двојац ухапшен због свирепог убиства у Београду
Foto: Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S.R. (40) i V.S. (46), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teško ubistvo, dok se za još jednom osobom traga.

Oni se sumnjiče da su u Francuskoj ulici, u jednoj napuštenoj zgradi, zadali više udaraca tridesetosmogodišnjem muškarcu koji je od zadobijenih povreda preminuo.

судница

Svijet

TV voditeljka optužena za ubistvo svoje majku

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, piše Blic.

