Epilog strašne tragedije u Tuzli

Više od desetoro stradalih i desetine hospitalizovanih epilog je strašne tragedije u Domu penzionera u Tuzli. U bolnici je 11 korisnika i zaposlenih Doma, tri policajca, šest vatrogasaca. Ljekari se bore za život pacijenata smještenih na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju.

"Ukupno ima ih osam na navedenoj klinici. Od osam, pet je na respiratoru i nalaze se u teškom stanju. Najviše je inhalacionih povreda nastalih udisanjem štetnih materija tokom požara", izjavio je direktor Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla Šekib Umihanić.

Požar je izbio sinoć u 20 časova i 45 minuta na odjelu gdje su smještene nepokretne osobe. Sve se radilo samo da se iz vatrene stihije život spasi. Vanredna noć bila je i u Hitnoj pomoći. Imali su 42 intervencije.

"Petnaest pripadnika MUP-a zatražilo je pomoć u nakon prvog udarnog talasa. Imali smo i dvije uspješne reanimacije", ističe načelnik Službe hitne medicinske pomoći Tuzla Lejka Kulugija-Memišević.

Dva vozila i 40 vatrogasaca gasilo je požar. Vatra je izbila na sedmom spratu. Bilo je panike i straha, kažu vatrogasci, jer su se na dva sprata, koja su prva evakuisana, nalazili nepokretni i teško pokretni korisnici Doma. Požar je brzo stavljen pod kontrolu.

"Sama lokacija intervencije bile je na sedmom spratu. Na jednom spratu je bilo 30 ljudi, kao i na drugom. Izvršena je evakuacija 60 ljudi", kazao je starješina PVJ Tuzla Jasmin Jahić.

Svjedoci s lica mjesta navode da se brzo osjetio gust dim i da su se čula pucanja. Navode da su mislili da se nešto ruši. Ruža Kajić , koja je smještena na trećem spratu ispričala je da pogledom kroz prozor shvatila je da je riječ o požaru.

"Pogledala sam na prozore i vidjela da velike daske padaju dolje. Onda sam izašla na hodnik, javio mi se neko. Pitali su gdje sam i da li sam ugrožena, a ja sam rekla da nisam ugrožena ali da ne mogu biti u sobi", ispričala je korisnica Doma penzionera u Tuzli Ruža Kajić.

Teški snimci spasavanja korisnika Doma penzionera i nadljudski napori službi obilježili su prethodnu noć. Direktor Doma penzionera Tuzla, Mirsad Bakalović, dan nakon teške tragedije podnio je ostavku. Objekat je od jutros zatvoren i ograđen policijskim trakama, a štićenici su zbrinuti na sigurnom. Istraga će pokazati šta je uzrok požara. Zbog teške tragedije sazvan je i vanredni kolegijum gradonačelnika

"Mi ćemo formirati radne grupe da snimimo stvarno stanje i da donesemo pravovremene odluke, od kratkoročnih do dugoročnih", istakao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.

"Angažovani su vještaci elektro struke, protivpožarne zaštite i zaštite na radu koji će zajedno sa državnim tužiocem i istražiocima krimi policije raditi na utvrđivanju uzroka ove teške tragedije koja je zadesila Tuzlu", rekao je glavni tužilac kantonalnog Tužilaštva Tuzla Vedran Alidžanović.

Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić rekao je da je nezadovoljavajuće stanje u oblasti socijalne zaštite i da je ona stavljena na marginu. Ogradio se da ministarstvo koje vodi nema nadležnost nad Domom penzionera u Tuzli. Na odgovornost poziva premijer Federacije Nermin Nikšić. Ne želi da imenuje krivce navodeći da će istraga pokazati da li se tragedija mogla spriječiti. Porodicama stradalih to nije utjeha. A požar je izbio u jednom od najskupljih domova u BiH.