Muškarac prijavio da je izboden i opljačkan na putu, pa završio iza rešetaka

Izvor:
Telegraf
05.11.2025
17:55
Komentari:0
Policija u Zemunu uhapsila je prevaranta S. Š. (40) zbog sumnje da je lažno prijavio krivično djelo. Protiv njega je podneta krivična prijava za lažno prijavljivanje.
Prema prvim informacijama, on se sumnjiči da je 30. oktobra prijavio policiji da je u Batajnici zaustavio svoj automobil kako bi pomogao muškarcu čije se vozilo navodno pokvarilo.
Policiji je tog dana prijavio da je muškarac, kom je navodno pokušao da pomogne, tada izvadio nož, ubo u nogu i oteo mu torbicu sa novcem.
Savjeti
Ovo je biljka kojoj hladnoća uopšte ne smeta: Cvjetaće i u decembru
Međutim, daljom istragom je utvrđeno da do napada nije došlo, već da je S. Š. sam potrošio novac, a cijeli događaj izmislio kako bi prikrio nestanak novca, piše Kurir.
Savjeti
1 h0
Društvo
1 h0
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
19
03
18
57
18
55
18
45
18
43
Trenutno na programu