Muškarac prijavio da je izboden i opljačkan na putu, pa završio iza rešetaka

Policija u Zemunu uhapsila je prevaranta S. Š. (40) zbog sumnje da je lažno prijavio krivično djelo. Protiv njega je podneta krivična prijava za lažno prijavljivanje.

Prema prvim informacijama, on se sumnjiči da je 30. oktobra prijavio policiji da je u Batajnici zaustavio svoj automobil kako bi pomogao muškarcu čije se vozilo navodno pokvarilo.

Policiji je tog dana prijavio da je muškarac, kom je navodno pokušao da pomogne, tada izvadio nož, ubo u nogu i oteo mu torbicu sa novcem.

Savjeti Ovo je biljka kojoj hladnoća uopšte ne smeta: Cvjetaće i u decembru

Međutim, daljom istragom je utvrđeno da do napada nije došlo, već da je S. Š. sam potrošio novac, a cijeli događaj izmislio kako bi prikrio nestanak novca, piše Kurir.