Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

EU će ove i sljedeće godine dodijeliti Siriji oko 620 miliona evra za poslijeratni oporavak, bilateralnu podršku i humanitarnu pomoć, izjavila je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Nakon godina razaranja pod režimom Bašara el Asada, potrebe Sirije za oporavkom i obnovom su ogromne i to sam mogla da vidim svojim očima", rekla je Fon der Lajenova tokom posjete Damasku.

Ona je dodala da EU želi da počne razgovore o oživljavanju sporazuma o saradnji sa Sirijom i da će pokrenuti novo političko partnerstvo sa tom zemljom, uključujući razgovore na visokom nivou u prvoj polovini godine.

Naglasila je da je nedavna eskalacija nasilja u gradu na sjeveru zemlje Alepu između vladinih snaga i kurdskih boraca zabrinjavajuća, te da je hitno potreban nastavak dijaloga između svih strana.

EU je prošle godine ukinula ekonomske sankcije Siriji nakon što su pobunjenici svrgnuli Asada, poslije građanskog rata koji je trajao duže od decenije.