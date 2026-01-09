Ministar rata poletio "avionom sudnjeg dana"

Avion "E-4B Nightwatch", poznatiji kao "avion sudnjeg dana", uočen je u četvrtak iznad Los Anđelesa, što je na društvenim mrežama odmah podstaklo talas nagađanja.

Pojava letećeg komandnog centra američke vojske izazvala je brojna pitanja, a sada je potvrđeno da se u avionu nalazio američki ministar odbrane Pit Hegset.

Ipak, razlog zbog kojeg je za ovo putovanje korišćen upravo taj avion za sada ostaje nepoznat, piše portal Bluewin.ch, a prenosi Jutarnji list.

Na društvenim mrežama brzo su se proširili snimci i prenosi uživo, koji prikazuju "E-4B" kako prilazi aerodromu Los Anđeles.

Nekoliko američkih medija, kao i podaci servisa za praćenje letova, naknadno su potvrdili da se na letu nalazio ministar odbrane Hegset.

Avion je poletio iz baze "Joint Base Andrews" koja se nalazi u blizini Vašingtona, a sletio je u Los Anđeles.

Prema dostupnim informacijama Hegset je u Kaliforniji učestvovao na sastancima vezanima uz odbranu i nacionalnu bezbjednost.

Ministarstvo se ne oglašava

Ipak, ostaje nejasno zašto je u tu svrhu korišćen upravo "E-4B Nightwatch".

Američko Ministarstvo odbrane, koje je Trampova administracija preimenovala i Ministarstvo rata, se nije oglasilo o razlozima zbog kojih ministar nije putovao uobičajenim vladinim avionom.

"E-4B Nightwatch" jedan je od najtajnovitijih, ali i najvažnijih aviona u arsenalu američkih oružanih snaga.

Službeno, riječ je o Nacionalnom vazduhoplovnom operativnom centru - letećem komandnom središtu namijenjenom djelovanju u vanrednim okolnostima.

Avion je baziran na modelu "Boing 747", zaštićen je od elektromagnetnih impulsa i opremljen naprednim komunikacionim i operativnim centrima.

Prema podacima američkog ratnog vazduhoplovstva, može ostati u vazduhu više dana zahvaljujući mogućnosti dopune goriva u letu, a najmanje jedan od četiri postojeća "E-4B" aviona uvijek je u stanju pripravnosti.

Njegova ključni zadatak je da osigura da političko i vojno vođstvo Sjedinjenih Američkih Država može da nastavi da djeluje čak i u slučaju uništenja ili nedostupnosti kopnene infrastrukture.

U avionu se u isto vrijeme može nalaziti do 110 osoba, uključujući predsjednika SAD-a, ministra odbrane, članove Generalštaba, komunikacioni i operativni timovi.

Do sada je aktiviran samo jednom

Dosad je "E-4B" u stvarnoj vanrednoj situaciji aktiviran samo jednom.

Nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine, "avion sudnjeg dana" poletio je kao leteće zapovjedno središte kako bi se osigurala sposobnost američke vlade za donošenje odluka i upravljanje krizom.