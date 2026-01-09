Logo
Dmitrijev: Nema odbrane od "orešnika"

Izvor:

SRNA

09.01.2026

15:42

Дмитријев: Нема одбране од "орешника"
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Specijalni izaslanik predsjednika Rusije za strane investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev poručio je visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaji Kalas da ne postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu "orešnik", ocijenivši da ona nije baš bistra.

Kaja nije baš bistra niti naročito stručna, ali čak bi i ona trebalo da zna da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete `orešnik` brzine 10 maha - napisao je Dmitrijev na "Iksu".

Njegova objava uslijedila je nakon što je Kalasova napisala na "Iksu" da "upotreba rakete "orešnik" od strane Rusije predstavlja jasnu eskalaciju protiv Ukrajine i upozorenje Evropi i SAD".

princ filip karadjordjevic

Republika Srpska

Princ Filip čestitao Dan Republike Srpske: "Sloboda i odgovornost kao temelj budućnosti srpskog naroda"

Ona je dodala da EU mora da obrati veću pažnju na zalihe municije za protivvazdušnu odbranu i da "dodatno poveća cijenu rata za Moskvu, uključujući strože sankcije".

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je izvršilo masovni napad na ključne ciljeve u Ukrajini i da je korištena i raketa "orešnik".

Tagovi:

Kiril Dmitrijev

Rusija

EU

