Specijalni izaslanik predsjednika Rusije za strane investicije i ekonomsku saradnju Kiril Dmitrijev poručio je visokom predstavniku EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaji Kalas da ne postoje sistemi protivvazdušne odbrane sposobni da presretnu raketu "orešnik", ocijenivši da ona nije baš bistra.

Kaja nije baš bistra niti naročito stručna, ali čak bi i ona trebalo da zna da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete `orešnik` brzine 10 maha - napisao je Dmitrijev na "Iksu".

Njegova objava uslijedila je nakon što je Kalasova napisala na "Iksu" da "upotreba rakete "orešnik" od strane Rusije predstavlja jasnu eskalaciju protiv Ukrajine i upozorenje Evropi i SAD".

Ona je dodala da EU mora da obrati veću pažnju na zalihe municije za protivvazdušnu odbranu i da "dodatno poveća cijenu rata za Moskvu, uključujući strože sankcije".

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je izvršilo masovni napad na ključne ciljeve u Ukrajini i da je korištena i raketa "orešnik".