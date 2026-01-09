Medvjed 37 dana živio ispod kuće, pogledajte kako su ga konačno istjerali

Veliki crni medvjed težak 237 kilograma, koji je 37 dana živio ispod kuće jednog čovjeka u Los Anđelesu, konačno je napustio prostor nakon što je ispaljeno nekoliko kuglica sa bojom u njegovom pravcu, saopštila je organizacija koja se bavi hitnim uklanjanjem medvjeda.

Vlasnik kuće Ken Džonson rekao je da je "život" sa medvjedom počeo 30. novembra kada je životinja ušla u prostor ispod njegove kuće, piše "Njujork post", prenosi Tanjug.

Medvjeda je uklonila "Liga medvjeda", grupa sa jezera Taho specijalizovana za hitne intervencije.

Izvršna direktorka grupe, En Brajant, rekla je da su medvjeda ispratili pomoću kuglica sa bojom, koje su životinju natjerale da se povuče iz svog skloništa.

"Medvjed je nestao za 20 minuta", rekla je Brajant.

Prethodni pokušaji Kalifornijskog departmana za ribu i divlje životinje (CDFW) da ukloni medvjeda, uključujući mamce sa hranom i zamke, nisu uspjeli.

Džonson je kasnije prekrio prostor šperpločom i vrećama pijeska i postavio električnu prostirku koja izaziva blagi strujni udar, što je sprečilo povratak medvjeda.

Džonson je rekao da sada voli životinju, sve dok je ne vidi u svom dvorištu.