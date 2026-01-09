Logo
Large banner

Medvjed 37 dana živio ispod kuće, pogledajte kako su ga konačno istjerali

09.01.2026

16:14

Komentari:

0
Медвјед 37 дана живио испод куће, погледајте како су га коначно истјерали
Foto: screenshot / x

Veliki crni medvjed težak 237 kilograma, koji je 37 dana živio ispod kuće jednog čovjeka u Los Anđelesu, konačno je napustio prostor nakon što je ispaljeno nekoliko kuglica sa bojom u njegovom pravcu, saopštila je organizacija koja se bavi hitnim uklanjanjem medvjeda.

Vlasnik kuće Ken Džonson rekao je da je "život" sa medvjedom počeo 30. novembra kada je životinja ušla u prostor ispod njegove kuće, piše "Njujork post", prenosi Tanjug.

Medvjeda je uklonila "Liga medvjeda", grupa sa jezera Taho specijalizovana za hitne intervencije.

Izvršna direktorka grupe, En Brajant, rekla je da su medvjeda ispratili pomoću kuglica sa bojom, koje su životinju natjerale da se povuče iz svog skloništa.

"Medvjed je nestao za 20 minuta", rekla je Brajant.

Prethodni pokušaji Kalifornijskog departmana za ribu i divlje životinje (CDFW) da ukloni medvjeda, uključujući mamce sa hranom i zamke, nisu uspjeli.

Džonson je kasnije prekrio prostor šperpločom i vrećama pijeska i postavio električnu prostirku koja izaziva blagi strujni udar, što je sprečilo povratak medvjeda.

Džonson je rekao da sada voli životinju, sve dok je ne vidi u svom dvorištu.

Podijeli:

Tag:

Medvjed

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

НАТО се спрема: Хоће ли сукобити са Трампом због Гренланда?

Svijet

NATO se sprema: Hoće li sukobiti sa Trampom zbog Grenlanda?

1 h

0
Највећа дилема у шминкању ријешена: Када иде коректор, а када пудер

Savjeti

Najveća dilema u šminkanju riješena: Kada ide korektor, a kada puder

1 h

0
Дмитријев: Нема одбране од "орешника"

Svijet

Dmitrijev: Nema odbrane od "orešnika"

1 h

0
Ухапшен власник бара смрти у коме је на новогодишњу ноћ у Швајцарској изгорјело 40 особа

Svijet

Uhapšen vlasnik bara smrti u kome je na novogodišnju noć u Švajcarskoj izgorjelo 40 osoba

1 h

0

Više iz rubrike

Дјевојка објавила 7 правила за први састанак и изазива велику дебату на интернету

Zanimljivosti

Djevojka objavila 7 pravila za prvi sastanak i izaziva veliku debatu na internetu

1 h

0
За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку

Zanimljivosti

Za ova tri znaka život se u 2026. pretvara u bajku

7 h

0
Хороскопски знакови уз које је сваки тренутак забаван

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi uz koje je svaki trenutak zabavan

20 h

0
Ове знакове чека велики финансијски добитак: Срећа је на њиховој страни

Zanimljivosti

Ove znakove čeka veliki finansijski dobitak: Sreća je na njihovoj strani

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner