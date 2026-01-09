"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

09.01.2026
Upozorenja meteorologa su se obistinila. Evropu je pogodila zimska oluja koja je paralizovala sav saobraćaj i mnoge djelatnosti.
. Vozovi su prestali saobraćati, škole su zatvorene, ulice blokirane, a policija je intervenisala kod stotina teških nesreća.
"Ovakvu količinu snijega koji je pao u jednom danu nismo vidjeli u ovom milenijumu", izjavio je meteorolog Jan Šenk u programu The Weather Channel.
U saveznim pokrajinama Hamburg, Bremen i Donja Saksonija prestali su voziti međugradski, ali i regionalni vozovi. Ne funkcioniše ni zamjenski autobuski prevoz.
Slična je situacija i u Francuskoj. Na sjeveru zemlje nisu vozili nikakvi vozovi, a probleme su prijavili i Pariz, kao i regije Alzas i Lorena.
U Francuskoj je oko 380 hiljada domaćinstava ostalo bez struje nakon što je oluja protutnjala sjeverozapadom zemlje brzinom do 200 kilometara na sat. U Bretanji su se tokom noći o neke obalne dijelove razbijali valovi visoki od 10 do 13 metara.
Njemačke savezne pokrajine Hamburg, Bremen i Donja Saksonija ostavile su škole zatvorenim u petak, a pridružile su im se i neke regije u Bavarskoj, Saksoniji i Tiringiji. Nastava je otkazana i u francuskim departmanima Manche i Seine-Maritime.
Zatvoren je ostao, na primjer, i pogon proizvođača automobila Folksvagena u Emdenu na Sjevernom moru. Jedna od njemačkih vladajućih stranaka, Hrišćansko-demokratska unija (CDU) kancelara Fridriha Merca, zbog upozorenja meteorologa otkazala je svoj programski sastanak koji se trebao održati u petak i subotu u Majncu.
Probleme u saobraćaju prvenstveno uzrokuju kamioni. U Hesenu su blokirali čak tri autoputa, A7, A4 i A5, i to u oba smjera. Autoput A7 blokiran je teretnim vozilima i na sjeveru Bavarske. Kod grada Calwa u Baden-Württembergu autobus je sletio niz padinu. Trajektni saobraćaj na Sjevernom moru potpuno je obustavljen.
Snježni nanosi u kombinaciji sa jakim vjetrom su na sjeveru Holandije čak stvorili snježne dine i "bijelu tamu" (značajno smanjenu vidljivost). U drugim dijelovima zemlje padala je ledena kiša, a na putevima se stvarala poledica. Meteorolozi upozoravaju da bi u Holandiji u petak popodne trebalo ponovo početi sniježiti, a vikend će biti leden, piše portal lista Telegraf.
U Belgiji saobraćaj nije paralisalo samo vrijeme, već i blokade poljoprivrednika koji protestuju protiv trgovinskog sporazuma EU s Mercosurom. Saobraćajnice su blokirali traktori, prvenstveno na zapadu i jugu zemlje.
Saobraćaj u zemlji otežavaju prvenstveno vjetar i jaka kiša, koja bi trebala preći u snijeg. Meteorolozi upozoravaju na udare vjetra koji bi trebali dosezati brzinu od 80 do 90 kilometara na čas. U Briselu su vlasti zbog straha od pada drveća zatvorile sve parkove i druge šumovite površine.
