Ljubojević: Dejton je oskrnavljen, Srpska se bori za mir i svoje institucije

Potpredsjednica Narodne Skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević rekla da u Beogradu da je važno govoriti o Dejtonskom mirovnom sporazumu i 30 godina nakon njegovog potpisivanja, te da Srpska nastavlja da bori za dejtonsko slovo, za zaštitu mira i svojih institucija.

- Da li uopšte možemo govoriti o Dejtonu, onom koji je bio prije 30 godina? Apsolutno ne možemo. Činjenica je da su ga oskrnavili i uništili koliko god su mogli. Ali, mi se borimo za ono što je dejtonsko slovo, a ne duh i to ostaje - navela je ona.

Ljubojevićeva je rekla da je jako važano da se o tome govori u Banjaluci, Sarajevu, ali i Beogradu, Moskvi, Vašingtonu i drugim centrima moći.

- Važno je da poručimo svijetu da smo žrtve globalističke hegemonije, koja je na nama pokazivala silu dugi niz godina, ali i da smo žrtve jednog naroda koji ne želi da postigne dogovor sa druga dva konstitutivna naroda - rekla je Ljubojevićeva uoči skupa u Ruskom domu u Beogradu povodom 30 godina Dejtonskog sporazuma.

Dodala je da je Ustavni sud /odbijanjem apelacije odbrane predsjednika Milorada Dodika/ još jednom pokazao da je jedan od generatora krize od samog početka.

- Nekako smo ga bili zaboravili, uz Marfija, Šmita i ostale koji prave probleme u BiH. Ustavni sud je začetnik mnogih problema u BiH - istakla je Ljubojević.

Ona je napomenula da će institucije Republike Srpske, sa svojim demokratskim kapacitetima, učiniti sve da zaštite mir, stabilnost i svoje građane, ali i institucije.