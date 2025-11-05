Rudari u RiTE Ugljevik nastavili štrajk

Rudari u RiTE Ugljevik i dalje su u štrajku. Iako je održan sastanak rukovodstva RiTE Ugljevik i Štrajkačkog obora dogovor o prekidu štrajka nije postignut. Sindikat sada ima samo dva zahtjeva - uplatu doprinosa i dobijanje koncesije na Istok 2.

Uplaćeni su doprinosi na plate, ali nisu uplaćeni doprinosi na 500 KM regresa, tako da su radnici i dalje bez zdravstvenog osigiranja.

- Dva ključna zahtjeva su doprinosi i dokument na Istok 2. Da se sroči i da bi radnici imali neku sigurnost. Juče su uplaćeni doprinosi na platu, bili smo osigurani dva sata, ali smo ponovo u blokadi jer nisu uplaćeni doprinosi na 500 KM regresa. A ta sredstva doznačava uprava Elektroprivrede Srpske - rekao je Boban Benović, predsjednik Sindikata RiTE Ugljevik.

Diko Cvijetinović, direktor RiTE Ugljevik ističe da uprava ovog preduzeća čini sve kako bi se ispoštovali radnici.

- Upravo šaljemo dopis Fondu zdravstvenog osiguranja kako bi bilo to odblokirano prema našim radnicima. Dogovor sa Sindikatom jeste da radnici nakon što budu imali zdravstveno osiguranje, sjednemo i odredimo minimalan proces rada. U potpunosti vjerujem premijeru Miniću jer znam šta je sve uradio od kako je premijer da se Istok 2 stavi na raspolaganje RiTE Ugljevik - navodi Cvijetinović.