Rudari u RiTE Ugljevik nastavili štrajk

05.11.2025

16:41

Рудари у РиТЕ Угљевик наставили штрајк

Rudari u RiTE Ugljevik i dalje su u štrajku. Iako je održan sastanak rukovodstva RiTE Ugljevik i Štrajkačkog obora dogovor o prekidu štrajka nije postignut. Sindikat sada ima samo dva zahtjeva - uplatu doprinosa i dobijanje koncesije na Istok 2.

Uplaćeni su doprinosi na plate, ali nisu uplaćeni doprinosi na 500 KM regresa, tako da su radnici i dalje bez zdravstvenog osigiranja.

Доктор

Zdravlje

Evropi prijeti opasna infekcija otporna na lijekove

- Dva ključna zahtjeva su doprinosi i dokument na Istok 2. Da se sroči i da bi radnici imali neku sigurnost. Juče su uplaćeni doprinosi na platu, bili smo osigurani dva sata, ali smo ponovo u blokadi jer nisu uplaćeni doprinosi na 500 KM regresa. A ta sredstva doznačava uprava Elektroprivrede Srpske - rekao je Boban Benović, predsjednik Sindikata RiTE Ugljevik.

Diko Cvijetinović, direktor RiTE Ugljevik ističe da uprava ovog preduzeća čini sve kako bi se ispoštovali radnici.

Ана Волш

Svijet

Očekuje se presuda za ubistvo Ane Volš: Poznato kada će se Brajan Volš naći pred sudom

- Upravo šaljemo dopis Fondu zdravstvenog osiguranja kako bi bilo to odblokirano prema našim radnicima. Dogovor sa Sindikatom jeste da radnici nakon što budu imali zdravstveno osiguranje, sjednemo i odredimo minimalan proces rada. U potpunosti vjerujem premijeru Miniću jer znam šta je sve uradio od kako je premijer da se Istok 2 stavi na raspolaganje RiTE Ugljevik - navodi Cvijetinović.

