Ćosić: Sarajevo opet pokazalo netrpeljivost prema drugačijem

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je Srni da je Sarajevo još jednom pokazalo lice netrpeljivosti prema drugom i drugačijem, navodeći da sport treba da bude most koji spaja ljude, a ne sredstvo za podjele i mržnju.

"Umjesto da sport bude most koji spaja ljude i gradi povjerenje, iz Sarajeva se ponovo šalje poruka podjela, mržnje i isključivosti", rekao je Ćosić.

Prema Ćosićevim riječima, pozivi na proteste zbog utakmice između ekipa iz Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata pokazuju koliko je duboko politizacija zahvatila društvo u Sarajevu i Federaciji BiH.

"Umjesto da mladi gledaju utakmicu i navijaju za sport, neki bi da ih uče kako da u svemu vide neprijatelja. Sport nikada ne smije biti mjesto za politiku, a pogotovo ne za mržnju. Sport jeste, i treba da ostane, prostor za nadmetanje u fer duhu, a ne sredstvo za prenošenje globalnih sukoba na lokalne terene", poručio je Ćosić.

On je istakao da će Istočno Sarajevo i dalje biti sredina u kojoj se poštuju svi, bez obzira odakle dolaze i kako se zovu.

Grupa građana upala je danas u hol zgrade Vlade Kantona Sarajevo zahtijevajući da Sarajevo otkaže gostoprimstvo Košarkaškom klubu "Hapoel" iz Tel Aviva koji bi sutra u sportskoj dvorani "Zetra" trebalo da igra utakmicu Evrolige protiv ekipe "Dubaija".

Meč Evrolige je premješten u Sarajevo iz Dubaija, jer Ujedinjeni Arapski Emirati ne dozvoljavaju na svojoj teritoriji nastupe izraelskim klubovima zbog sukoba u Gazi.

