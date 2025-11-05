Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

"Nisam ničim razočaran. Od ovakvog ustavnog suda i pravosuđa nismo ništa očekivali. otpočetka znamo da je Dejton za njih luđačka košulja kao što sami tvrde i da je Ustavni sud napravljen za razgradnju Dejtona. Želim narodu Srba da kažem da su juče ukinuli Ustav Republike Srpske i rekli su nam da nemamo pravo na to. Ustav Republike Srpske je usaglašen sa Ustavom BiH", kaže Dodik.

On poručuje da se želi napraviti pravni presedan. Malo će o tome da ćute, pa će se za godinu dana pozvati na tu odluku, poručuje Dodik.

"Mada su ovom poništili svoje prethodne gdje se kaže da zakonodavne odluke ne mogu derogirati Ustav. Juče su rekli da može. Takvoj instituciji se ne može vjerovati. To je mjesto gdje žele da disciplinuju Republiku Srpsku. Ovo nije Ustavni sud, ovo je inkvizicijski sud. Ovo je pokušaj da se ode što dalje da se vidi koliko je strpljenje".

"Ključno pitanje je da je strušen Ustavni poredak od Ustavnog suda. Odmetnuta krnja institucija. Rušili su naša prava. Udruženi muslimani i globalisti. Htjeli su da nametnu priču jedan čovjek jedan glas. Oni isti koji su to kreirali, nastavili su da sjede u organima kakav je Ustavni sud sa strancima, dva muslimana i dva Hrvata. Republika Srpska smatra da ne postoji ustavna BiH, postoji BiH u slobodnom padu. Neka se nosi dođavola", rekao je Dodik.

On poručuje da BiH nije zemlja, nego prćija.

"Asistenciju je pružila i Evropska komisija koja kroz riječi ambasadora govore kako je ovdje vladavina prava. Zar zaista misle ozbiljno i misle da smo mi toliko glupi da u to povjerujemo?"