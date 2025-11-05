Milorad Dodik na konferenciji za medije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održaće danas u Banjaluci konferenciju za novinare povodom aktuelne političke situacije i odluke Ustavnog suda BiH.

Konferencija za novinare biti održana u prostorijama Sekretarijata SNSD-a u Banjaluci sa početkom u 13.00 časova, najavljeno je iz SNSD-a.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".