Milorad Dodik na konferenciji za medije

Izvor:
ATV
05.11.2025
09:35
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održaće danas u Banjaluci konferenciju za novinare povodom aktuelne političke situacije i odluke Ustavnog suda BiH.
Konferencija za novinare biti održana u prostorijama Sekretarijata SNSD-a u Banjaluci sa početkom u 13.00 časova, najavljeno je iz SNSD-a.
Krnji Ustavni sud BiH odbio je juče apelaciju odbrane predsjednika Milorada Dodika protiv presude Suda BiH kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja odluka Kristijana Šmita".
